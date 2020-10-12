نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر مكشوف بالكامل.. آيتن عامر تمسك خصرها بحركة إغراء جريئة ومثيرة للإنبهار (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٥ مساءً (دوت الخليج )

نشرت إحدى الصفحات الفنية بموقع إنستغرام، صورة للفنانة آيتن عامر، أثارت إنبهار واعجاب الجمهور .

وفور نشر هذه الصورة، اشتعلت الكثير من حسابات رواد "إنستغرام" بتداولها والاعجاب والتعليق عليها، واعتبروها أجمل إطلالة شاهدوها منذ فترة ليست قصيرة.

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وركزت تعليقات جمهور ومحبي الفنانة آيتن عامر، على جمالها ونعومتها واناقتها، وابتسامتها الساحرة التي تفيض رقة وانوثة صاخبة. وكتبوا :" شو هالحلا كله، طلة جميلة جدا، أجمل وردة ، ابتسامة تجنن الجميع ، أول مرة نشوف إطلالة ممتلئة بالجمال والانوثة بهذا الشكل ، صدرك يسحر العقول ".

وظهرت عامر في الصورة المتداولة، مرتدية فستانًا وردياً جذابا، مكشوف الصدر والذراعين بالكامل، وإعتمدت تسريحة شعر وإكسسوارات مميزة.

واستعرضت جمالها ومفاتنها، بحركات إغراء ملفتة، منها مسك يدها على خصرها وابراز نهديها ، والابتسامة مرسومة على شفتيها ووجنتيها وعليها مسحة خجل أنثوي خاطف للأنظار.

وامس أشعلت الفنانة المصرية، منصات السوشال ميديا، بعد نشرها صورة جريئة تجمعها بزوجها مدير التصوير محمد عز العزب، عبر حسابها على منصة إنستغرام.

وظهرت آيتن عامر في الصورة ، ملتصقة بجسد زوجها وتحتضنه بكلتا يديها، وهي ترتدي فستاناً احمراً وضيقاً يبرز ما تحته للعيان بوضوح تام، فيما ظهر العزب واقفا يبادلها الابتسامة نحو الكاميرا فقط ، أما يديه فدسها في جيوب بنطاله دون أي شعور بأهمية وقيمة الرومنسية التي اغدقت بها عليه زوجته.

وعلقت الفنانة المصرية ، على الصورة الحديثة التي تجمعها بمدير التصوير محمد عز العزب، قائلة له : "السيد صحيح ".

المتابعون أبدوا تفاعلاً كبيرًا مع إطلالة آيتن والعزب، وتمنوا لهما دوام السعادة الزوجية والتوفيق والنجاح في حياتهما الشخصية والمهنية.

والملاحظ في تفاعل المتابعين ، أنه لم يخل من بعض التعليقات المتضمنة للغزل والتحرش بالجميلة آيتن عامر، رغم أنها ظهرت برفقة زوجها وان صورتهما وتعليقها عليها تتمحور حول الحب والرومانسية التي تعيشها معه. وكانت آيتن عامر، قد لمحت في لقاء تلفزيوني قبل أيام قليلة، بأنها تكره بشدة العيش مع زوجها العزب . مؤكدة في نفس الوقت بأنه كثير طلبات الأكل وأن عشقها هو الابتعاد عنه.

وقالت الفنانة المصرية، انه في حالة تلقيها خبر بزواج زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، عليها بفتاة اخرى، إنها لن تأبه بذلك وإن رد فعلها ببساطة سيكون الحصول على الطلاق، كونها أصلاً تعشق الانفراد بنفسها.

جاء ذلك ردا على سؤال مقدم برنامج “سهرانين” على قناة ONE، الفنان أمير كرارة، عن رد فعلها في حال علمت أن زوجها تزوج عليها، لتأتي إجابة آيتن بمثابة صدمة لكرارة والجمهور الذي شاهد الحلقة.

وتحدثت الفنانة آيتن عامر في اللقاء التلفزيوني ، عن تفاصيل حياتها بعد الزواج، وكيف أن زوجها محمد عز العرب لا يأبه بما إذا كانت عائدة من العمل أو لا، وأنه متطلب جداً في ما يتعلّق ببعض الأكلات، والتي تضطر لتحضيرها الى التحدّث عبر الهاتف لأكثر من أربع ساعات لمعرفة مكوّناتها وطريقة إعدادها.

رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، ارجعوا سبب حديث الفنانة عامر عن عدم مبالاتها إن تزوج عليها زوجها ، وعن شراهته في الأكل ، إلى وجود شخص آخر في حياتها.

وقالوا عقب بث اللقاء، أن ردها على سؤال مقدم البرنامج، حول اذا ما أقدم على الزواج بأخرى، كان صادم لهم . مشيرين إلى أن نبرات صوتها خلال حديثها عن المواضيع الخاصة بينها وبين زوجها، كانت توحي بأنها لا تطيق العيش معه بل ولا تطيق حتى الحديث معه .

ولفتوا إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستكشف للجميع عن الشخص الذي اقتحم حياتها واصبحت تفضله عن زوجها.

يُذكر أن أيتن عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة ثانية ”، والذي شاركت في بطولته الى جانب كلٍ من الفنانين: ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي، وآخرين.



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