نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول ظهور لهيا الشعيبي بعد اخلاء سبيلها وشقيقها يذبح خروفا.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٨ مساءً (دوت الخليج)

شارك ثامر الشعيبي شقيق النجمة الكويتية هيا الشعيبي، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول شقيقته هيا الشعيبي إلى المنزل بعد أن تم الإخلاء عن سبيلها من النيابة العامة.

وعند وصول سيارة الفنانة ركض أبناؤها إليها مسرعين لكي يحتضنوها وهي لم تستطيع منع نفسها من البكاء. بينما كان شقيقها ثامر قد أحضر خروفا حتى يقوم بذبحه لحظة دخول شقيقته إلى منزلها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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واعلنت المحامية مريم البحر عن اخلاء سبيل الفنانة هيا من قبل النيابة العامة بعد دفع كفالة مالية 2000 دينار كويتي، حول مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه من خلال حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وعلقت المحامية من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام: “تم إخلاء سبيل موكلتي بعد تمسكنا أنها لم تنشر الفيديو وليس من أخلاقها ولا اطباعها ان تقوم بنشر مثل هذه الأفعال وانما كل ما تقدمه هو يومياتها الاجتماعية والفنية. شاركنا بالحضور كل من الاستاذ سعد الحسين والاستاذة نفيين معرفي”.

وفي وقت سابق شارك ثامر الشعيبي مقطع فيديو من خلال حسابه على مواقع التواصل وهو يبكي متحدثا من خلاله عن حزنه الشديد بسبب ما تمر به شقيقته هيا مؤخرا.



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