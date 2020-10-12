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صنعاء - ميسرا اسماعيل - المشروبات الغازية من أشهر المشروبات التى يفضل الكثير تناولها مع الوجبات الجاهزة، وخصوصا الشباب والأطفال وذلك نظرا لمذاقها الجيد>

ولكن هناك العديد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى أنك تتناول الكثير من المشروبات الغازية، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

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إذا ظهرت عليك هذه العلامات فتجنب المشروبات الغازية فورًا

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1- أنت بحاجة لشراء سراويل أكبر:

تناول الكثير من المشروبات الغازية، التي تحتوي على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز، يرتبط بزيادة "السمنة الحشوية".

وفي دراسة نشرت في مجلة Journal of Clinical Investigation، أعطى الباحثون البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن واحدا من مشروبين، إما مشروب محلى بالجلوكوز أو مشروب محلى بالفركتوز، وبعد 10 أسابيع، لاحظ الباحثون زيادات كبيرة في إجمالي الدهون في الجسم في كلتا المجموعتين، ولكن لاحظوا فقط زيادات كبيرة في دهون البطن في المجموعة التي تستهلك الفركتوز.

2- تبدو أو تشعر بأن سنك أصبح أكبر:

تناول الصودا يسبب الجفاف وذلك بفضل الكافيين الموجود فيها، لذلك، إذا كنت تتناول الكثير منها، فقد تلاحظ أعراض الجفاف مثل الجلد الجاف والخطوط الدقيقة والتجاعيد على وجهك ويديك.

ولكن قد يكون هناك ما هو أكثر من مجرد الجفاف، حيث تؤدي السكريات والإضافات الكيميائية الموجودة في المشروبات الغازية إلى تسريع الشيخوخة على المستوى الخلوي.

3- الإصابة بالصداع النصفي:

تسبب السكريات والمحليات الصناعية في الكولا والكولا الدايت الإصابة بالصداع، أو قد يؤدي مزيج المحليات والتأثير المجفف للكافيين في الكولا إلى زيادة ألم رأسك.

وتشير دراسة نشرت في مجلة Clinical Journal of Pain في عام 2009 إلى أن الأسبارتام المحلى الموجود في الدايت كولا وغيره من المشروبات الغازية الخاصة بالحمية قد يزيد الصداع سوءا عندما يستهلك الأشخاص المعرضون للصداع النصفي كمية الأسبارتام الموجودة في خمسة أو أكثر من المشروبات الغازية.

4- الإصابة بمقدمات السكري:

أظهرت إحدى الدراسات الكبيرة زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 26٪ للأشخاص الذين تناولوا حصة إلى حصتين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا مقارنة بالأشخاص الذين نادرا ما تناولوها، ووجدت دراسة أخرى استمرت ثماني سنوات على 91000 امرأة أن الإناث اللاتي يشربن مشروبا غازيا واحدا أو أكثر يوميا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بالنساء اللائي شربن أقل من مشروب غازي واحد في الشهر.

5- ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي:

يعد تناول أكثر من مشروب غازي أو أي نوع آخر من المشروبات المحلاة بالسكر في اليوم مرتبط بارتفاع ضغط الدم، وتشير دراسة قام بها باحثون من كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج بلندن، إلى أن الاستهلاك المنتظم للصودا لا يزال يعرض المشاركين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

6- تورم إصبع قدمك الكبير بشكل مؤلم:

يمكن أن يحدث الاضطراب الالتهابي بسبب العديد من الأشياء، أحدها عن طريق تناول الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو محلى موجود في الكولا والمشروبات الغازية الأخرى، ووجدت دراسة أجريت عام 2008 في المجلة الطبية البريطانية أن الرجال الذين يشربون اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية السكرية يوميا لديهم مخاطر أعلى بنسبة 85 في المائة للإصابة بالنقرس مقارنة بالرجال الذين يشربون أقل من مشروب غازي واحد شهريا.

7- عندما تتوقف عن شرب الكولا، تشعر بالتعب:

إذا كنت تتناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتوقفت فجأة، فقد تشعر بأعراض الانسحاب أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والتعب والتهيج والإمساك والأرق وقلة التركيز.

8- أسنانك مليئة بالحشوات:

وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، أنه عندما تتناول الكثير من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات السكرية، فإن فمك يغمره الأحماض التي تتسبب في تكوين التجاويف والتآكل.

9 -يبدو أنك تتقلص أو تنحني:

قد يعني كلا العرضين أنك تعاني من هشاشة العظام، وتناول الكثير من الصودا قد يكون أحد العوامل المساهمة في ضعف العظام، وتشير الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن تناول الكولا على وجه التحديد يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام لدى النساء، ويعد انخفاض كثافة العظام علامة على هشاشة العظام، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكسور.

10- تثير رؤية علبة الصودا شهوة قوية للطعم الحلو:

الأبحاث تشير إلى أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الإدمان، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على القوارض أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في إطلاق الدوبامين، وهو ما يسمى ب "هرمون السعادة" في أدمغتهم، وتشير دراسات أخرى أجريت على البشر إلى أن نفس المسارات العصبية الحيوية المتورطة في تعاطي المخدرات تتحكم أيضا في استهلاك الطعام والشراب.

المصدر: مصراوي