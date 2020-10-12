نشكركم على قرائتكم خبر لطفية باب الحارة الفنانة السورية ‘‘ليليا الأطرش’’ ترد على منتقدي صورها الأخيرة بإطلالة أكثر جرأة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - على الرغم من توجيه الإنتقادات والتعليقات السلبية التي تلقتها الفنانة السورية “ليليا الأطرش” بسبب جرأتها ردت عليهم بصور مكشوفة.

ووفق ما رصدت دراما تريند في أخر جلسة تصوير للأطرش فقد إرتدت حمالة صدر ذات الألوان الخريفية.

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وكشفت في إطلالتها الأخيرة عن معظم مناطق جسـ.دها من بينها منطقة الصـ.در والبطن مع تنورة قصيرة كشفت عن فخذيها.

وإختارت لإطلالتها تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف، ومكياج صارخ اظهر ملامح قوتها.

ولم تسلم ليليا الأطرش من إنتقادات المتابعين الذي كتبوا في التعليقات كلام جـ.ارح بحقها متهميها بتعمد التعـ.ري والإغـ.راء.

مستذكرينها في شخصيتها الشهيرة “لطفية” وقالوا بأنها لم تعود تشببها من كثرة عمليات التجميل التي قامت بها.

ولم تكن الأطرش وحدها التي كشفت عن صـ.درها وبطنها فكانت قبلها الفنانة نسرين طافش والفنانة هيا مرعشلي ومؤخراً سوزان نجم الدين.

كما طلت عبر بث مباشر هددت كل من يتدخل في حياتها الشخصية من الجمهور بكبسة زر أي إلغاء متابعته عبر حساباتها الشخصية.

الجدير بالذكر أن الأطرش قد وضعت شروطاً لأن تشارك بشخصية لطفية من جديد في الجزء الحادي عشر من السلسلة الشهيرة من بينهم عودة أبطال العمل الأساسيين.

المصدر: وكالات