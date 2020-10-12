نشكركم على قرائتكم خبر كيف مات ‘‘أرطغرل’’ وما هي الوصية التي تركها لإبنه عثمان وما زالت موجوده عند قبره حتى اليوم؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - بعد طول انتظار، ظهرت شخصية ارطغرل في الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لمسلسل المؤسس عثمان، بعد أن كانت أنباء تواردت أنها لن تظهر حيث تنبأ الكثيرون أن أرطغرل توفي نتيجة مرضه بعيدًا عن قبيلته، لكنه ظهر في الحلقة 28 وهو سليم معافا بعد تشافيه من مرضه وعودته إلى قبيلته.

البطل ارطغرل التركي، هو والد مؤسس الدولة العثمانية السلطان “عثمان الأول”، وهو من أهم الشخصيات التاريخية و أعظم القادات العثمانية. إذا كًنت تريد معرفة المزيد عن شخصية ارطغرل الحقيقية، و كيف مات ارطغرل ، إليك هذا المقال.

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من هو ارطغرل ؟

كان ارطغرل أميراً لمنطقة حدود، وكان قد قدم ولاءه للسلاجقة الروم، وكان يقدم لهم الهدايا الكثيرة ثم قام ارطغرل بتسليم قيادة قبيلة كايي إلى أبنه “عثمان” وتوفي بعدها بسنوات قليلة فتم تعيين “عثمان” مكان والده لإكمال مسيرته.

و أستمر “عثمان” على تقديم الولاء والإخلاص للدولة السلجوقية، إلى أن أنهارت وسقطت. فقام “عثمان” بعمل عظيم وهو تأسيس الدولة العثمانية.

كان لأرطغرل ثلاثة أبناء، وكان أصغر أبناءه هو “عثمان” مؤسس الدولة العثمانية، التي كانت عاصمتها مدينة سكود. وقام “أرطغرل غازي” بكتابة وصية ذات قيمة كبيرة لأبنه “عثمان”، كان يحثه فيها على أن يهتم دائماً بالعلماء والشيوخ و أولياء الله. ويوجد حزء بسيط من هذه الوصية الآن عند قبر أرطغرل غازي.

كيف مات ارطغرل

مات أرطغرل غازي وعمره أكثر من تسعين عاماً، وقام أبنه السلطان عثمان غازي بن أرطغرل، ببناء مقبرة لوالده ” أرطغرل غازي” في مدينة سكود بتركيا، التي تحولت إلى ضريح ضخم على شكل مُجسم سُداسي، وفوقه قُبه، التي من خلالها يتم الدخول إلى قبر “أرطغرل غازي”، وتم وضع نافورة من المياة بجواره. وتختلف المصادر التاريخية في تاريخ وفاة السلطان أرطغرل غازي، ولا توجد أي مصادر تاريخية تذكر أسباب وفاة السلطان “أرطغرل غازي”.

أختلفت الروايات حول تحديد تاريخ وفاة “أرطغرل غازي” ، حيث أن هناك مصادر تاريخية تؤكد تاريخ وفاة أرطغرل في أوائل الثمانينات، وتذهب مصادر تاريخية أخرى بأن تاريخ وفاة “أرطغرل غازي” في أواخر الثمانينات.

ومن الجدير بالذكر : إنه قد أهتم الرئيس التركي الحالي السيد “رجب طيب أردوغان “، بالتعريف وإلقاء الضوء على القائد الغازي العظيم ” أرطغرل”، وما حققه من إنجازات وفتوحات عظيمة. فأمر السيد رجب طيب أردوغان في عام 2014 م، بالقيام بمسلسل درامي تاريخي تحكي الفترة التى عاشها البطل “أرطغرل غازي” والد ” عثمان” مؤسس الدولة العثمانية. وذلك تحت رعاية الرئيس التركي الحالي “رجب طيب أردوغان” وحقق هذا المسلسل نجاحاً ساحقاً وجماهيرية وشعبية كبيرة بين الناس في تركيا جميع الدول التى عُرض فيها المسلسل.

ودارت أغلب أحداث مسلسل “قيامة ارطغرل” بين ولايتي أنطاكيا وحلب، بين الصليبين والمغول في القرن الثالث عشر. وذلك في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في تلك المنطقة. حيث أن في الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل

بطل المسلسل : أرطغرل – Engin Altan Düzyatan

Engin Altan Düzyatan

شخصية حليمة – Hatun Esra Bilgiç

Hatun Esra Bilgiç

شخصية سليمان شاه – Serdar Gökhan

Serdar Gökhan

شخصية هايمه – Hülya Darcan

Hülya Darcan

شخصية غوندوغدو – Kaan Tasaner

Kaan Tasaner

شخصية تورغوت – Alp Cengiz Coskun