نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد كشف "شاهين" تفاصيل التحقيق معها.. هيا الشعيبي تعود إلى منزلها مؤقتاً لسبب وحيد (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٧ مساءً (دوت الخليج )

عادت اليوم الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إلى منزلها وأسرتها بعد إجراء التحقيق معها بشأن الفيديو "الخادش" المثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ بثّها له عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" قبل خمسة أيام.

وذكر مصدر مطلع إن عودة الفنانة الشعيبي لمنزلها، مؤقتة، كون إطلاق سراحها من قبل النيابة العامة الكويتية، جاء بكفالة مالية .

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وأورد حساب "المجلس" المعني بشؤون القضايا والأحكام الكويتية خبر الإفراج عن الفنانة هيا الشعيبي، عبر تغريدة له في موقع تويتر دون أن يسميها ، ولكنه وصفها بالكوميدية الأمر الذي جعل المتابعين يؤكدون عبر تعليقاتهم أن الشعيبي هي المقصودة.

وأكد الحساب أن النيابة أمرت بالإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار، حيث دوّن في التغريدة: "النيابة العامة تُخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات".

وتفاعل المتابعون مع التغريدة، خاصة وأن تلك القضية تحظى بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.

وتطرقوا للحديث عن مقاطعة السعوديين متابعة مشاهير الكويت، مطلقين تغريدة ساخرة أيضًا حول كون هيا الشعيبي فنانة كوميدية، بينما تطرق آخرون للتعاطف معها بأنه ربما يكون بالفعل تم تهكير حسابها حسبما قالت في التحقيقات وردّ عليهم البعض بأنها اعترفت بأنها كانت ترسله لصديقات لها وتم تحميله بالخطأ على العام.

وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي "شاهين" قد كشف تفاصيل التحقيقات قائلًا إن هيا الشعيبي عُرضت على النيابة العامة بعد القبض عليها مساء الخميس الماضي وتم إرجاء التحقيقات للأحد بعدما ادعت أن حسابها تم اختراقه.

وقال "شاهين" في حسابه عبر "سناب شات" إن الفنانة قالت في التحقيقات إن "هاكر" اخترق حسابها، وعندما سُئلت عن تحديدها لجنسية "الهاكر" أكدت أنها كانت تتلقى التهديد من هكر سعودي مؤخرًا.

يأتي هذا بعدما أكد عدد كبير من المتابعين، استحالة اختراق أي حساب عبر تطبيق "سناب شات" عندما يكون موثّقًا، في إشارة إلى أنها من قامت بنشر المقطع "الخادش".

يُذكر أن مقطع فيديو وُصف بالمشين تم تداوله على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي أظهر إيحاءات جنسية لرجل يمسك عضوه الذكري وهو في البحر، وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.





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