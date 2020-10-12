مي عمر تثير الجمهور بملابس ضيقة تكشف معظم جسدها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ مساءً (دوت الخليج)
أحتفلت الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ، بمرور 10 سنوات على زواجهما، وحرصا على مشاركة الجمهور بصور رومانسية جريئة لهما.
ونشرت مي عمر عبر حسابها على موقع انستغرام، مساء اليوم 10 صور جمعتهما بزوجها في أوضاع مختلفة، حيث ظهرت في حضنه مرة وفوق ظهره مرة ثانية، وعلى كتفيه مرة اخرى، كما حملها في عدة صور وقبّلها في صورة أخرى، وهي مرة بملابس تكشف نصفها الأسفل، ومرة بملابس ضيقة تكشف صدرها وتبرز مفاتنها ومرة بملابس تكشف معظم جسدها.
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وعلقت مي على الصور قائلة: "الذكرى العاشرة لعيد زواجنا حبيبي.. زوجي وصديقي المفضل.. شكرا لكونك زوجا رائعا.. شكرا لأنك ملأت قلبي حباً.. أحب أن أعيش الحياة بجانبك.. وأصنع ذكريات معك في السنوات القادمة".
وانهالت عليها التهاني والمباركات من زملائها في الفن بينهم أحمد زاهر وإدوارد وهند صبري وروجينا والكثير من جمهورها، متمنين لها السعادة والنجاح، كما انتقدها بعض متابعيها: "بس ليه الأوفر في الصور.. عيب ع فكرة مش كل حاجة ننزلها لازم نحترم خصوصياتنا شوية".
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Happy 10th anniversary my love, my husband and my bestfriend. Thank you for being such an amazing husband, you fill my heart with love 🖤 I love living life by yourside and making memories with you. To many more great years together. Nothing in life makes sense without you! I Love you ❤ @directormohamedsami
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Happy 10th anniversary my love, my husband and my bestfriend. Thank you for being such an amazing husband, you fill my heart with love 🖤 I love living life by yourside and making memories with you. To many more great years together. Nothing in life makes sense without you! I Love you ❤ @directormohamedsami
A post shared by Mai Omar (@maiomar_) on Oct 8, 2020 at 8:57am PDT
وقالت الفنانة مي عمر في وقت سابق إنها تعرضت للكثير من الانتقادات والاتهامات لمجرد أنها زوجة المخرج محمد سامي رغم أنها قدمت أعمالا لا علاقه لها به، مؤكدة أنها تحاول الانفصال عنه فنيًا كنوع من التغيير والاختلاف.
وهذا ما دفعها للتقليل من ظهورها بالأعمال الفنية، مؤكدة أن وجود زوج وزوجة يعملان في الوسط الفني يتطلب منهما مجهودات مضاعفة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة في رعاية أولادهما.
وكانت الفنانة المصرية قد أحدثت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حقيبتها التي ظهرت بها في إطلالتها التي نشرتها عبر إنستغرام.
وظهرت مي عمر، بإطلالة جذابة ومختلفة عما اعتاده منها جمهورها، فكانت مرتدية بنطالًا من الجينز ضيق للغاية باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه قميصًا باللون الأبيض، وحملت الحقيبة اللون الأسود ومطعمة بإكسسوارات ثمينة.
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