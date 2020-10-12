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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت خطبة الجمعة الأخيرة لإمام الحرم المكي سعود الشريم، جدلا بين السعوديين بعد نشر داعية سعودي جزء منها عبر صفحته بتويتر وتحريضه ضد “الشريم” بزعم أنه ينتقد سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

ونشر الداعية عبدالعزيز الريس، جزء من خطبة “الشريم” على صفحته بتويتر وقال إنها كلمات فيها انتقاد مبطن لسياسات المملكة.

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داعية سعودي يحرض على إمام الحرم المكي “سعود الشريم” بسبب خطبته الأخيرة.. وهذا ما قاله وأثار ضجة واسعة (فيديو)

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وكتب “الريس” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”خلط د. سعود الشريم في خطبة الحرم المكي هذه الجمعة. بأن نسب لابن تيمية كلامًا ليس له وإنما لأحد الحركيين”.

وزعم “الريس”: أن الشريم “خلط بتعميم ذم النقد وهذا مخالف للكتاب والسنة؛ فإن النقد بحق من النصيحة، وإنكار المنكر. ومن سوء التوقيت أن هذه الخطبة بعد كشف الأمير بندر بن سلطان خذلان فلسطين من حماس وفتح”.

وكان “سعود الشريم” أورد في خطبته مقولة منسوبة للفقيه “أحمد بن تيمية”. جاء فيها؛ “أن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة ويقع على الجرح والأذى، و هذا من رداءة النفوس وفساد المزاج”.

وأثارت تغريدة “الريس” المنتقدة للشريم مخاوف من أن يتم التنكيل بـإمام الحرم المكي أو وقفه عن الخطابة.

وعبر ناشطون عن تخوفهم من أن تكون تغريدة عبدالعزيز الريس بتوجيه رسمي لانتقاد “سعود الشريم” بسبب خطبته التي لم تكن على هوى الجهات المسؤولة في البلاد، وهو ما قد يؤدي لاعتقاله.

وتشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها، هيومن رايتس والعفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبالمحامين.

المصدر: وطن