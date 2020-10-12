وهي بفستان قصير.. علاء التونسي ينشر صور جريئة للفنانة إيمان العاصي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٩ مساءً (دوت الخليج )

نشر خبير التجميل علاء التونسي، جلسة تصوير جديدة للفنانة المصرية إيمان العاصي.

وظهرت الفنانة العاصي في تلك الجلسة ببلوك جديد وجريئ، ارتدت فيه فستانًا قصيراً باللونين الأبيض والأسود ، واختارت قصة شعر مختلفة عما اعتاد عليه جمهورها.

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تصميم الفستان وتسريحة الشعر للفنانة المصرية، من قبل الخبير التونسي حظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

واثنى متابعون على رشاقتها وجمالها في هذه الإطلالة المميزة التي كشفت فيها عن ساقيها وفتحت شفتيها قليلا وكأنها تستعد لخوض غمار مشاهد قبلات واحضان في عمل درامي جديد لها .بحسب بعض المتابعين.

https://www.instagram.com/p/CGPm5X_nzwZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGPm5X_nzwZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGPm5X_nzwZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Alaa Eltonsy_علاء التونسي (@alaaeltonsy) on Oct 12, 2020 at 5:42am PDT

ومؤخرًا تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن، صورة إغراء جريئة للفنانة إيمان العاصي، وهي ترتدي بكيني ضيق وقصير.

وبدت الفنانة المصرية، في اطلالتها وهي تستعرض جمالها ومفاتنها للجمهور جلوسًا وسط إحدى الشوارع ، فيما اجزاء من أردافها ونصفها الاسفل مكشوفة والآخرى بارزة.

الصورة نشرت في البداية عبر حساب يحمل اسم الفنانة الشابة العاصي ، ثم تداولتها صفحات فنية عديدة بالإضافة إلى رواد منصة تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام"، وانهال عليها الكثير من الإطراء والنقد من قبل المتابعين.

ورغم تباين التعليقات على إطلالة إيمان العاصي المتداولة، إلا أنها في نفس الوقت أشعلت قلوب جمهورها، وركز البعض على أجزائها المكشوفة، وامطروها بكلمات الغزل والتحرش اللفظي، قبل أن يمطر جمالها بنفس الكلمات أو بأقل منها من حيث قوة المعنى.

وفي التالي ننقل بعض من تلك التعليقات حرفيا : "الله عليك يا أجمل كتكوتة في الدنيا" ، "أنت مش محرجة والكلوت بتاعك باين كده" ، "أنت روعة ومسكر أوي" ، "يخرب بيتك ايه كل هذه الجرأة" ، "غطي المؤخرة اللي باينه كتير حرام عليك ما نستحمل". وعرض للفنانة إيمان العاصي خلال العام الحالي مسلسل بخط الإيد، وتستعد حاليا لمسلسل جنون العشق مع أحمد خالد صالح وإسلام جمال ومها أبو عوف.

إيمان العاصي من مواليد عام 1985 في القاهرة، والتحقت بالفن عقب نشر إحدى المجلات الفنية، صورة لها ، حيث شاهدها المخرج خالد بهجت، فرشحها للقيام بدور في مسلسل "أمس لا يموت" مع الفنانة رغدة ورياض الخولي، ثم شاركت في مسلسل "أحلام في البوابة" مع الفنانة سميرة أحمد، وبعد ذلك قامت بأداء العديد من الأدوار الثانوية والرئيسية وشاركت في فيلم "مقلب حرامية" مع الفنان صلاح عبدالله.

أعلنت الاعتزال عام 2011 بعد زواجها، ولكنها عادت مجددا وشاركت في أفلام "مسجون ترانزيت"، و"الخلبوص"، و"هروب اضطراري"، و"مولانا"، و"حرب كرموز" وغيرها من الأفلام والمسلسلات.



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