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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي في السعودية، اليوم الاثنين، عن قرار جديد بشأن إلغاء التأشيرات.

وأوصى المؤتمر بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، ووضع بروتكول موحد للسياحة العربية.

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تطورات جديدة في السعودية بشأن إلغاء التأشيرات

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وشدد المؤتمر على ضرورة "تشجيع السياحة الداخلية، وزيادة حملات التسويق السياحي العربي المشتركة، لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيا، وإعادة النشاط السياحي".

من جهته، قال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة في الإمارات محمد خميس بن حارب المهيري، إن "الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة كورونا، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة".

وكانت السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول 2019، بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية، ويتيح ذلك النظام دخول المملكة بتأشيرة ذات إجراءات ورسوم بسيطة.

وأوضحت الحكومة السعودية أن ذلك النظام جاء لتحفيز السياحة بالمملكة، والعمل على نمو القطاع السياحي السعودي.