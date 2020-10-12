في رسالة عاجلة.. هذا ما طلبه الملك سلمان من أمير الكويت الجديد ‘‘نواف الأحمد’’

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عدن - نيرة ابو خليفة - بعث الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، برسالة خطية إلى أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح يوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ظهر اليوم الأحد، بأن رسالة العاهل السعودي نقلها الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي. واستقبل الأمير نواف بقصر السيف، صباح اليوم، الأمير تركي، الذي حمل رسالة من الملك السعودي، تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. جديد أخبار دوت الخليج: وتضمنت الرسالة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب دعوة أمير الكويت لزيارة المملكة العربية السعودية. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير الكويت أعرب خلال اللقاء الذي حضره وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، عن سعادته بقبول وتلبية دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز. سبوتنيك

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