5 أخطاء في العناية بالشعر تدمر فروة رأسك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣١ مساءً (دوت الخليج)

تعاني بعض الفتيات والسيدات من مشكلات الشعر المختلفة كتساقط الشعر وتقصفه والبهتان وغيرها، ولكن قبل البحث عن علاج هذه المشكلات، ينبغي أن تفهمي بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبينها و تسبب تتلف فروة رأسك وشعرك.

إختبار المنتجات احدى القواعد المهمة التي يجب اتباعها عند تجربة أي منتج جديد للبشرة أو الشعر هو اختباره على رقعة صغيرة.

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وتعد هذه النصيحة أمرًا هامًا أيضًا لأي نوع من المكونات الطبيعية التي قد ترغبين في استخدامها، فقد تكونين مصابة بحساسية تجاه شيء ما؛ لذلك قومي دائمًا بإجراء اختبار أولاً.

تخفيف الزيوت الطبيعية قد تكون الزيوت الطبيعية مفيدة للشعر، إلا أن بعض المكونات والزيوت مثل زيت شجرة الشاي والزيوت الأساسية وخل التفاح تحتاج إلى تخفيفها بشكل صحيح، وإذا لم تفعلي ذلك، فسيؤدي ذلك إلى حروق وتهيج وتساقط الشعر أيضًا؛ لذا تأكدي دائمًا من قراءة المعلومات عن كيفية تخفيف المكونات القوية.

منتجات غير مناسبة عندما ترغبين في استخدام المكونات الطبيعية للعناية بالشعر، يجب أن تعرفي نوعية شعرك وبناءًا عليه، قومي بتحديد نوع المكونات التي تناسبك، فقد تكون المكونات التي تستخدميها في أقنعة الشعر لا تلائم معظم أنواع الشعر، وقد تضر بشعرك؛ لذا ابحثي أكثر عن نوع شعرك والمكونات الملائمة استخدامها.

الافراط في التدليك يجب أن يقتصر تدليك فروة الرأس على مرة أو مرتين في الأسبوع؛ فهي يزيد الدورة الدموية ويؤدي لتقوية الشعر وصحته، ولكن إذا تم تدليك فروة الرأس بعنف، فسيؤدي ذلك إلى تساقط الشعر، ويجب ألا يستمر التدليك لأكثر من 5-10 دقائق.

اختيار الزيت المناسب للشعر عليكِ أن تفهمي نوع شعرك أولاً، فإذا كانت فروة رأسك دهنية، فلن يحتاج شعرك إلى زيت إضافي فسيؤدي ذلك إلى سد المسام، وإذا كانت فروة رأسك جافة، فيمكنك استخدام الزيت باعتدال، كما أن الإفراط في غسل الشعر بالشامبو والاحتكاك المستمر الناتج عن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وتلف جودة الشعر.



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