نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كما ولدتها أمها.. مايان السيد ترقص على أغنية أجنبية وتعلق: حتى الشيطان كان ملكاً (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها على منصة تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" بمقطع فيديو لها بالإضافة إلى مشهد رعب في نهايته، مما أثار موجة جدل.

وعلقت على إطلالتها عبر مقطع الفيديو بالقول :"حتى الشيطان كان ملكا في يوم من الأيام".

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وظهرت الفنانة الشابة وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية، بدون ملابس في نصفها الأعلى الذي ركزت عليه الكاميرا وغيبت النصف الأسفل ، ورفعت في نهاية مقطع الفيديو يديها إلى الأعلى لتكشف إبطيها للجمهور.

وانهالت التعليقات بكثافة ، على مقطع الفيديو، متعددة المعاني والمقاصد، حيث ابدا متابعون إعجابهم الشديد بجمال مايان السيد، وباجزائها التي ظهرت في المقطع دون أن يلتفتون للمشهد المرعب نهايته، فيما قسم آخر من المتابعين، علقوا بكلمات خادشة للحياء، وقسم ثالث وهن الفتيات عبرن عن رعبهن من مشهد الرعب دون الالتفات إلى رقصة الفنانة وحركات الإغراء .

View this post on Instagram Even the devil was once an angel???? Makeup by the extremely talented @makeupbynrizk A post shared by Mayan El Sayed مايان السيد (@mayanelsayed) on Oct 11, 2020 at 9:29am PDT

وكانت مايان السيد، قد تصدرت مؤخراً مؤشرات الأكثر بحثًا على جوجل، بعد تصريحها الجرئ عن واقعة تحرش تعرضت لها داخل الوسط الفني.

ونشرت مايان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" عدة مقاطع فيديوهات وصور، ظهرت فيها متأثرة من واقعة التحرش من قبل عدد من زملائها الفنانين.

وقالت إنها منذ عرفت بموضوع الشاب المتحرش بطالبات جامعيات وغيرهن من الفتيات المصريات ، كانت حاسة بالصدمة من أن في شخص يعمل كل ذلك، فغضبت وافتكرت تحرش حدث معها شخصيا .

وروت في تعليقاتها على مشاركاتها، بأن صديق لها تحرش بها قبل 5 أو 6 سنوات، فاستطاعت منعه وقطعت علاقتها به، لكنها لم تواجهه لأنها وقتها لم تكن تستطيع تصديق أن هذا تحرش، لكن عندما كبرت فهمت الأمر.

وأكدت أنها لن تسكت أمام أي شيء، تتعرض له لأنه الآن صوتها مسموع بسبب الفتيات اللاتي يعلن عما حدث لهن، مشيرة إلى أنها حتى لو سمعت كلمة في الشارع من أي شخص ستقدم بلاغا فيه.



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