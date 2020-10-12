نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ابن أصالة في رسالة نارية إلى طارق العريان: أنت لست رجلاً! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥١ مساءً (دوت الخليج)

انضمّ خالد الذهبي إلى شقيقته شام في التعبير علناً عن دعمهما التام لوالدتهما الفنانة أصالة بعد انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان.

هذا الدعم ترجم أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه أخويهما علي وآدم، فقد نشر خالد صورة عائلية تجمعه بوالدته ونجلي طارق العريان أرفقها برسالة وصفت بالحادّة وجهها خالد في شكل مباشر للعريان، في رغبة واضحة للإشارة إلى إهماله نجليه وعدم تمضيته وقتاً معهما بعد انفصاله عن أصالة. وتوجّه خالد إلى العريان قائلاً: "أخبرني، هل تمضي وقتاً مع عائلتك؟ لأنّ الرجل الذي لا يمضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلاً حقيقياً"، مضيفاً: "أعلم أنه اقتباسك المفضّل من فيلمك المفضل. لذا إسدِ لي خدمة وأعد مشاهدة الفيلم، وهناك شيء آخر، أرجو منك أيضاً أن تملأ الفراغ من أجلي بسرعة".

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واعتاد خالد وشام على إظهار مسؤوليتهما تجاه علي وآدم، إذ ينشران دائماً صوراً وفيديوات توثّق اللحظات الطريفة واليومية التي يمضيانها معهما.



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