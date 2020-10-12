بعد أن ورطت شقيقتها في جريمة قتل.. حقائق صادمة عن الفنانة منة عرفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٣ مساءً (دوت الخليج)

ممثلة موهوبة بالفطرة عاشقة للفن منذ طفولتها، ارتبطت في أذهان الجمهور بصورة الطفلة البريئة، أثارت جدلاً واسعاً فبعد تداول عدة صور تجمعها اليوتوبير والطبيب على غزلان، انها الفنانة الشابة منة عرفة التي ورطت شقيقيها في جريمة قتل صاحب مزرعة كلاب، وصاحبة نصيب الأسد من الشائعات كان أبرزها زواجها من اليوتيوبر والطبيب على غزلان ورفضها الزواج من الفنان الكوميدي على ربيع نجم مسرح مصر.

من خلال هذا التقرير نكشف حقائق صادمة في حياة المشاغبة منة عرفة:ـمنة الله السيد محمد عرفة هو اسمها الحقيقي، ولدت بمدينة الإسكندرية يوم 1 مايو عام 1999 عمرها 21 سنة، بدأت العمل في مجال الإعلانات قبل أن تتم عامها الخامس.

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وقدمت أولى تجاربها التمثيلية وهي بعمر الـ 6 سنوات من خلال مسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف عام 2005، ثم توالت أعمالها الفنية سواء في السينما أو الدراما وكان أشهرها السيت كوم الشهير "راجل وست ستات" مع النجم أشرف عبد الباقي.

شاركت في عدد من الأفلام ومنها، مطب صناعي، الحب كدة، حلم العمر، أولاد الصول رجب، الفيل في المنديل، القرين، آخر كلام، القشاش، تتح، البيه رومانسي، جيران السعد، ظرف صحي، شريط 6، إي يو سي، حلم النهار.



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