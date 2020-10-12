نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعدما وصفته مي العيدان بـ"المخیف".. محمد رمضان يظهر مع والده مجدداً.. والجمهور: نسخة من فرج على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٥ مساءً (دوت الخليج )

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مع والده في أحدث ظهور لهما سويا عبّر من خلالها عن امتنانه الشديد لوالده لوقوفه بجانبه في مسيرته الفنية، وهو ما دفع بعض متابعيه لمطالبة رمضان بمساعدة والده للدخول إلى التمثيل خاصة وأنه يشبه الفنان الراحل إبراهيم فرج، على حد قولهم.

وعلق رمضان على الصورة التي نشرها عبر إنستغرام :"ابويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء إتنين رجالة إسمهم محمود رمضان و محمد رمضان .. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".

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وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، وجاءت التعليقات: "نسخة طبق الأصل من بعض.. الله يحميه شبه الفنان الراحل ابراهيم فرج ماتخليه يمثل يارمضان يبقى أبوك..الله يحميكم ويحفظكم شكله راجل غلبان وطيب".

وكان الفنان رمضان قد نشر قبل عدة أشهر صورة تجمعه بوالده وبقية عائلته وهما بأحدى المطاعم ولاقت الصورة ردود أفعال متباينة، وكان على رأسها رد فعل الإعلامیة الكویتیة مي العیدان والتي وصفت والده بـ"المخیف" بقوله : "لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه یخرع".

وفى سياق آخر تخطت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان والفنان ميتر جيمس، حاجز الـ 20 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، الشهر المنصرم.



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