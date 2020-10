بعدما وصفته مي العيدان بـ"المخیف".. محمد رمضان يظهر مع والده مجدداً.. والجمهور: نسخة من فرج

View this post on Instagram

#أبويا_الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء إتنين رجالة إسمهم #محمود_رمضان و #محمد_رمضان .. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة ❤️ أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح