نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ابنة عمرو دياب تتخطى الخطوط الحمراء من على السرير.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٢ مساءً (دوت الخليج)

نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيه داخل غرفة نومها، وهي تقوم بغناء إحدى الأغاني الأجنبية.

وتفاعل متابعو ابنة عمرو دياب، مع مقطع الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام بشكل لافت معربين عن إعجابهم بجمال صوتها، والذي دائمًا ما تثير به جدل وحماس المتابعين.

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من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب ١٥ مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب ترند موقع الفيديوهات “يوتيوب” حتى الآن دون منافس، إضافةً إلى تصدره ترند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع “فيسبوك”.





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