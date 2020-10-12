فيديو رهيب يوثق لحظة إنقاذ طفل بأعجوبة وإحباط محاولة اختطافه من بين ذراعي أمه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينفجر غضبًا: هذا الحاكم العربي حيوان ذليل (الاسم) ما لا تعرفه عن “جيهان نصر”.. فتاة أحلام التسعينات التي أحبها المعجبون حد الهوس ولاصقتها أكبر شائعة بسبب سمير غانم واعتزلت داخل قصر لندن

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