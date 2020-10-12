هيا مرعشلي تشعل ماراثون الأرداف بسيلفي مثير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٧ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي جمهورها على انستغرام صورة سيلفي جريئة . وظهرت مرعشلي في الصورة مرتدية شورت أسود وضيق وقميص أبيض وعلقت بالقول: “منلحقلنا شي سلفي نادر بوجود الكهرباء”. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: هيفاء وهبي تتلقى طعنة غادرة من زوجها وتنتقم في غرفة النوم نجمة "شارع شيكاغو" تسحر متابعيها بإطلالة ساخنة تضج جمالاً وانوثة (صورة) مفاجأة جديدة في قضية "عنتيل الجيزة" والـ250 سيدة حسين العلي يرفع دعوى قضائية بعد تعرضه للسرقة.. ومغردون يكشفون هوية المتهم (فيديو) نوال الزغبي تثير ضجة بالشورت القصير والجمهور: مو لابسة سنتيان السعودي خالد النمر يحذّر مرضى القلب من خطأ شائع يزيد من احتمالية حدوث الجلطة نصائح لتعزيز الصحة النفسية للأطفال نصائح لتجنب المشكلات في بداية الزواج ابنة عمرو دياب تتخطى الخطوط الحمراء من على السرير.. شاهد 5 أخطاء في العناية بالشعر تدمر فروة رأسك بعدما وصفته مي العيدان بـ"المخیف".. محمد رمضان يظهر مع والده مجدداً.. والجمهور: نسخة من فرج بعد أن ورطت شقيقتها في جريمة قتل.. حقائق صادمة عن الفنانة منة عرفة ابن أصالة في رسالة نارية إلى طارق العريان: أنت لست رجلاً! كما ولدتها أمها.. مايان السيد ترقص على أغنية أجنبية وتعلق: حتى الشيطان كان ملكاً (فيديو) ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وكان والد هيا الفنان السوري طارق مرعشلي نفى قبل أيام القطيعة مع ابنته نفياً تاماً، وأكد أن كل ما يُحكى عن هذا الأمر ليس صحيحاً.

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