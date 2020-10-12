نجمة "شارع شيكاغو" تسحر متابعيها بإطلالة ساخنة تضج جمالاً وانوثة (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٠ صباحاً (دوت الخليج )

نشرت نجمة مسلسل شارع شيكاغو سلاف فواخرجي، صورة حديثة لها، على حسابها بموقع إنستغرام، خطفت بها أنظار متابعيها.

وبدت النجمة سلاف، في اطلالتها، بكامل أناقتها وجمالها ورقتها وحيويتها المعتادة منذ تعرف عليها الجمهور من خلال الدراما السورية قبل عدة سنوات.

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وارتدت فواخرجي، لهذه الإطلالة الجميلة والساخنة، فستاناً أسوداً مكشوف الصدر والذراعين، وإعتمدت تسريحة شعر منسدلة نحو جزء من وجهها وظهرها، كما اختارت مكياجا خفيفا مع اكسسوارات مميزة وضعتها على صدرها ، الأمر الذي زادها جمالاً وإثارة.

ولقيت صورة نجمة "شارع شيكاغو" الجديدة، الكثير من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب الجمهور لها ، واشتياقه لمثل هذه الإطلالة الممتلئة بالجمال والانوثة .

وكتب متابعون معلقين : "جمال لا يقارن وانوثة لا تتكرر، ملكة على عرش الجمال، ما شاء الله ملكة جمال، ما في احلا من هيك في العالم، بتأخذي العقل، ارحمينا من هالجمال". وعلى نفس السياق على بقية المتابعين.

وكانت سلاف فواخرجي، قد شاركت مؤخراً بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، يحتوي على مشهد من فيلم رسائل الكرز.

وقالت نجمة إن والدتها الراحلة ابتسام أديب شاركت بمشهد في هذا الفيلم، رغم أنها ليست ممثلة، لكنها فعلت ذلك في سبيل دعمها.

ويعد فيلم "رسائل الكرز" التجربة الإخراجية الأولى لفواخرجي، ولذلك شاركت فيه والدتها الراحلة، على سبيل الهدية التي ستظل موجودة؛ لأن الفيلم لن يزول.

النجمة السورية تذكرت هذه الهدية خلال الترويج لنشر فيلمها على موقع "يوتيوب"للمرة الأولى، وتحدثت عن والدتها الراحلة بطريقة مؤثرة.

وكتبت :"هذه الجميلة ... أمي ... أهدتني مشهدا في فيلمي الأول وهي ليست ممثلة قالت لي أنا معك ... كما أنا دائما معك ... وهذه هديتي لك، قد تزول كل الهدايا السابقة واللاحقة ... الا الفيلم لن يزول ... هذه هديتي لك ورسائل اكتبها معك إلى هذه الأرض ... لتذكريني ... يوم تمحى حروفي".

وأضافت:" كيف أذكرك وأنت الحاضرة في أنفاسي ... وكيف تمحى حروفك وأنت من علمني وكوّنني ... وأوراقك وقلمك الأحمر ...وعطرك ، بجانب مخدتي ... أصبّح عليهم وأمسّي".

وتابعت نجمة "شارع شيكاغو" قائلة :"هذه أمي ... قلتها في كل لحظات حياتي بفخر يفيض عن حجم الكون ... ومازلت أقولها بعد رحيلك وسأبقى أعيدها بفخر أكثر وعشق أكبر ... لا أحسد إلا الأرض التي تحضنك وتلمسك يا إمي ... شكرا لأنك أمي ... وشكرا على هديتك الغالية الخالدة".

وتفاعل العديد من نجوم الدراما العربية ومتابعو الفنانة سلاف فواخرجي، مع رسالتها إلى والدتها، وترحموا على الراحلة .داعين الله ان يصبر النجمة فواخرجي على فراق والدتها.

وكانت سلاف قد أعلنت عن طرح فيلم "رسائل الكرز"؛ تجربتها الإخراجية الأولى، للمشاهدة عبر قناتها على يوتيوب، وذلك بعد مرور 5 سنوات على العرض السينمائي للفيلم.

كما ساهم وائل رمضان زوج سلاف فنيًا بالفيلم، وهو من تأليف نضال قوشحة، وبطولة محمود نصر، دانا مارديني، غسان مسعود، جيانا عيد، أنطوانيت نجيب وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول أرض الجولان المحتلة، ويستعرض قصة حب رومانسية ما بين شاب وفتاة سوريان، يتبادلان رسائل الحب المكتوبة بحبر الكرز، ويحول الاحتلال دون اجتماعهما معا.



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