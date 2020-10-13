نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

احتفل النجم التركي وبطل مسلسل "​أنت أطرق بابي​" ​إسماعيل إيجى شاشماز​ أمس بخطوبته على هاندا أونال في حفل حضره أفراد العائلة والاصدقاء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للممثل الوسيم وخطيبته اللذين احتفلا بحضور زملائهم أيضاً من بينهم النجمة التركية ديميت أوزدمير وبيرك أوكتاي.

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ولم تخلو الخطوبة من العادات والتقاليد التركية فقدمت هاندا أونال القهوة المالحة إلى عريسها الا انه لم يستطع تحملها وأبدى رد فعل طريفة جعلت الحاضرين يضحكون.

يذكر أن إسماعيل انفصل عن مسلسل "أنت أطرق بابي" الذي يحقق نجاحاً كبيراً.





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