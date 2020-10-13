نادين الراسي: أنجلينا جولي مش أحسن مني وبدي أطفال (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٦ صباحاً (دوت الخليج )

ردت الفنانة نادين الراسي ، على حملات التنمر التي تتعرض لها بسبب ارتباطها بشاب أصغر منها سنًا، مبينة أنها ليست أقل من نجمات هوليوود ممن ارتبطن بشباب أصغر سنًا منهن.

وأوضحت نادين الراسي أنها هي الأخرى نجمة عالمية ويحق لها الارتباط بمن تشاء وأنها تفكر في تكبير عائلتها وإنجاب أطفال أيضًا.

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وقالت نادين في تصريحات تليفزيونية، إنها في بداية علاقتها كانت تبرر دائمًا لأصدقائها وأهلها سبب ارتباطها بشخص أصغر منها، ولكنهم كانوا لا يبالون بحديثها، لذلك قررت عدم الالتفات لأي شخص والقيام بالشيء الذي يسعدها فقط، دون النظر لأي حسابات. موضحة أنها خلقت لكي تكون أمًا وهذا يجعلها تسعى للإنجاب وتبني أطفال قريبًا.

وأضافت: "زواجي بشخص أصغر مني مو معناه إنه ما هيفضل أكل بالبراد ..أو عنيا راح ينقلبوا بني.. أو راح أنقص سنتيمترات من طولي.. أو أسناني راح يهروا مني.. وقبل كان الناس يستوقفوني وأقعد أبرر".

واكدت قائلة: "بعدين اكتشفت إن التبرير بيظهرك أنك شخص مجرم وبتعمل شيء غلط عشان هيك قررت ما راح ألتفت لشو مهما كان .. وكمان في نجمة عالمية زوجها أو خطيبها أصغر منها.. أنجلينا جولي مش أحسن مني ..أنا خلقت لأكون أما.. وراح أسعى لأكبر عيلتي وفي مشروع أطفال عن قريب إن شاء الله".

نادين الراسي، فنانة لبنانية، من مواليد 4 سبتمبر 1979، عرفت بدورها في مسلسل عصر الحريم، ومسلسل جريمة شغف ، وشاركت في العديد من المسلسلات الدرامية والافلام السينمائية ، آخرها مسلسل نسونجي بالحلال ، وهو عن فكرة المخرج السّوري أسامة الحمد تأليف.زهير قنوع واخرج نبيل لبُّس، ومنتج فنّي حمادة جمال.

وتزوجت للمرّة الأولى من حاتم حدشيتي عام 1996 وأنجبا ابنهما "مارك"، ثم انفصلا لتتزوّج مرّة أخرى من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر عام 2001 وأنجبا ولدين هما مارسيل وكارل، وانفصلا عام 2016، ومؤخراً ارتبطت بالشاب مجد عبدول.





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