شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير !

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي عابر للقارات، قال محللون إنه “غير مسبوق” ولم يظهر من قبل.
وأعلن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن بلاده التي تملك السلاح النووي ستواصل تعزيز جيشها، وقال: “سنواصل تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع”.
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وأفاد أنكيت باندا من “اتحاد العلماء الأميركيين” في حسابه على تويتر أن هذا الطراز هو “أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق”.
ونشر باندا، في حسابه على تويتر، عددا من الصور بالغة الدقة للصاروخ الكوري الشمالي الجديد.
وصف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية عرض كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات بأنه “مخيب للآمال” ودعا الحكومة إلى التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.
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