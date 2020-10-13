مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٤ صباحاً (دوت الخليج)

تصدرت الفنانة المصرية مي عمر زوجة المخرج محمد سامي مؤشر البحث على جوجل بعد ظهورها في صور جريئة. يأتي ذلك عقب نشر الفنانة المصرية صورا جريئة لها من زيارتها الأخيرة إلى اليونان وصفها متابعون بالمخلة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق نادين الراسي: أنجلينا جولي مش أحسن مني وبدي أطفال (فيديو) هيفاء وهبي تتلقى طعنة غادرة من زوجها وتنتقم في غرفة النوم نجمة "شارع شيكاغو" تسحر متابعيها بإطلالة ساخنة تضج جمالاً وانوثة (صورة) مفاجأة جديدة في قضية "عنتيل الجيزة" والـ250 سيدة هيا مرعشلي تشعل ماراثون الأرداف بسيلفي مثير حسين العلي يرفع دعوى قضائية بعد تعرضه للسرقة.. ومغردون يكشفون هوية المتهم (فيديو) نوال الزغبي تثير ضجة بالشورت القصير والجمهور: مو لابسة سنتيان السعودي خالد النمر يحذّر مرضى القلب من خطأ شائع يزيد من احتمالية حدوث الجلطة ابنة عمرو دياب تتخطى الخطوط الحمراء من على السرير.. شاهد بعدما وصفته مي العيدان بـ"المخیف".. محمد رمضان يظهر مع والده مجدداً.. والجمهور: نسخة من فرج بعد أن ورطت شقيقتها في جريمة قتل.. حقائق صادمة عن الفنانة منة عرفة ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وظهرت مي عمر في الصور بفساتين قصيرة تظهر مفاتن جسدها ماعرضها لهجوم كبير من الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل "الفتوة" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، ونجلاء بدر.

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