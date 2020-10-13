القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٨ صباحاً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تصريحات قديمة للفنانة يسرا انتقدت فيها تصريحات للزعيم عادل إمام حول المشاهد الساخنة.

واعتبرت الفنانة المصرية يسرا أن القبلات والمشاهد الجريئة في السينما ليست عيبًا؛ لأن الأخيرة في حاجة إلى الرومانسية والخيال.

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وردت يسرا -في تصريحات لـmbc.net- على عادل إمام الذي تحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامه؛ بأن السينما المصرية طوال عمرها تفعل ذلك، وتقدم المشاهد الساخنة والجريئة.

وأضافت: 'مشاهد القبلات ليست خطأ ولا عيبًا ما دامت توظف في الفيلم بأسلوب جيد وصحيح، وتوضع في مكانها الطبيعي بحيث لو حذفت تؤثر تأثيرًا كبيرًا في العمل السينمائي'.

وأوضحت الفنانة أن 'السينما يجب أن تدخل خيال المشاهد. وهذه سمة جيدة وضرورية، وحتى لا نصير منغلقين على أنفسنا فنقدم سينما ضعيفة المستوى والمضمون'.

وقالت: 'إن الرومانسية شيء ضروري في السينما؛ لأن كل الأفلام يجب أن تحتوي على الرومانسية، حتى لو كانت تتحدث عن قضايا سياسية معاصرة'.

وكانت العلاقة بين يسرا وعادل إمام، توترت بعد تصريح الفنان الشهير بـ'الزعيم' منذ فترةٍ بأنه يرفض أن تكون ابنته كالفنانات اللاتي يصورن مشاهد ساخنة وقبلاتٍ في الأفلام، وهو ما دفع يسرا إلى الرد حينها؛ لكونها أكثر فنانة قدمت أفلامًا معه بها مشاهد قبلات.

وعن رأيها في العمل مع المخرجة إيناس الدغيدي في عدد من أفلامها الجريئة، مثل 'دانتيلا' و'ما تيجي نرقص' و 'امرأة واحدة لا تكفي'؛ قالت يسرا إن الدغيدي 'مخرجة جريئة بالفعل، وإنها في فيلمها الجديد 'زنا المحارم' أو 'الصمت'، لن تتأثر بصعود التيار الإسلامي؛ فقد أصرت على تنفيذ فيلمها في هذه الظروف الملتبسة'.



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