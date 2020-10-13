أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٥ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفعال الفنان المصري أحمد زاهر على شخص حاول التقاط صورة مع نجلته خلال تكريمها في حفل فني.

أحمد زاهر خلال المقطع المصور انفعل مرتين على شابين حاول كل منهما التقاط صورة "سيلفي" مع ابنته ليلى.

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وقال زاهر للشاب، ""بلاش التلزيق دا ما يصحش كده يا جماعة بعد إذنكم .. لازم أمشي بجاردات".

كان زاهر تعرض لهجوم عبر حسابه على موقع "إنستغرام" بسبب صورة شاركها مع ابنته ليلى أيضا وهو يحتضنها في حمام سباحة، وغطاها بجسده ولا يظهر منها سوى رأسها وكتفيها فقط، يوليو/تموز الماضي.

وعلق على واقعة التحرش قائلا، إنه "تعرض للهجوم من أشخاص استنكروا عليه أن يحتضن ابنته".

وحقق أحمد زاهر نجاحا كبيرا وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال رمضان الماضي عبر تجسيد شخصية "فتحي" وهو الأخ الشرير لـ"رضوان البرنس" الذي يجسد محمد رمضان شخصيته في مسلسل "البرنس".

ويعرض فيلم "زنزانة 7" حاليا في دور السينما والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد زاهر إلى جانب نضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.





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