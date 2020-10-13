نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد قبلة المصعد.. زينة مكي ونبيل الخوري يلفتان الأنظار بوشمهما الجديد (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

يحظى كلّ من الممثلة زينة مكي والموسيقي نبيل الخوري باهتمام روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، ويتناقلون تفاصيل قصّة حبّهما بعد دخولهما القفص الذهبي في الأيام الماضية.

وبعدما تناقل البعض "ستوري" ظهر فيها نبيل الخوري وهو يقبّل زوجته زينة مكي في المصعد، لاحظ متابعون الوشم الجديد الّذي ظهر على يدّ الثنائي الشهير في صورة جديدة على إنستغرام.

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في التفاصيل، كشفت الممثلة زينة مكي في لقطةٍ حديثة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام أنها وشمت إسم زوجها على يدها تعبيراً عن حبّها الأبدي له، وهو قام بالخطوة عينها بوشم إسمها على يده.





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