نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كما ولدتها أمها.. هيا مرعشلي تستحم في الحمام وأخوها يتجسس عليها (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٩ صباحاً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، على مواقع التواصل الإجتماعي، صور ومقطع فيديو للفنانة هيا مرعشلي وهي تستحم داخل حمام.

وأثارت الصور والفيديو، التي ظهرت فيهما الفنانة السورية عارية، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل.

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ووجه لها البعض انتقادات حادة واتهمها بإفساد الشباب ومخالفة قيم وعادات وتقاليد المجتمع السوري وبقية المجتمعات العربية، إلا أن متابعين دافعوا عنها بقوة ، ودعوا المنتقدين إلى عدم مشاهدة ما يرونه محرم وفساد.

وقال المتابعون المدافعون عن الفنانة الشابة هيا مرعشلي، إن ما ظهر من جسدها ليس فيه ما يدعوا للانتقاد .

وأوضحوا بأن ما تم تدواله يعود إلى إحدى المسلسلات السورية التي عرضت قبل نحو عامين، وتنقل مشهد من مشاهد المسلسل ، وهو مشهد استحمام مرعشلي.

يذكر أن هذه الصور والفيديو، سبق تداولهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتبين أنهما من مسلسل "القربان"، وكانا في سياق نص ومشاهد العمل الدرامي.

وبدت الفنانة هيا مرعشلي، فيهما وهي تستحم في وقت متأخر من الليل، ليأتي أخوها المريض عقليا "طوني"، اليها وهو يغني بعد سماعه صوت طرطشة الماء، ويناديها بـ "الي بيرميكي بـ وردة"، لترد عليه قائلة: "خلاص طوني، بس أطلع بنرقص سواء".

وقام أخوها طوني بفتح الباب مسرعا، لتنصدم هيا قائلة: "لك شو عملت"، وتخرج مسرعة خوفا منه، بعد تكشيره لأنيابه في الساعات الاخيرة من الليل، إلى خارج المنزل .

وتعرضت الحلقة حينها لانتقادات حادة من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا المسلسل بـ "المحرض على الفسق".





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