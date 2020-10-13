مشاجرة بين شيكابالا وأحمد فهمي وزوجة الأخير هنا الزاهد مندمجة بالرقص.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تحولت مبادرة الصلح بين الفنان أحمد فهمي ولاعب كرة القدم شيكابالا أثناء تواجدهما في حفل زفاف شريف منير عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إلى مشاجرة جديدة، على خلفية انتماء الأول للنادي الأهلي المصري، وتعنيفه سابقا لشيكا لاعب المنافس المحلي "الزمالك"، والمثير هنا الزاهد زوجة فهمي كانت بنفس الوقت مندمجة بالرقص مع المطرب محمد عطية وبعض الحاضرات لحفل الزفاف.

فهمي المعروف عنه انتمائه الشديد للنادي الأهلي تلقى فور دخوله قاعة حفل الزفاف دعوة للصلح مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا بعد التلاسن الذي تم بينهما مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووافق فهمي وتوجه بالفعل برفقة سيف العماري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ولكن شيكابالا استقبله بشكل فاتر.

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وحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع روايات تناقلها شهود عيان من داخل حفل الزفاف، حاول فهمي تخطي الاستقبال الفاتر من شيكابالا واحتضنه لتصفية الأجواء، وفتح باب الحوار مع شيكا قائلا: أنت شتمت ناس تخصني على فكرة، ليرد شيكابالا: تقصد جمهور الأهلي؟، ليومئ فهمي” بالإيجاب، فبدأ شيكابالا بالسب للقلعة الحمراء ومشجعيها أيضًا، مما أثار اندهاش فهمي، ولم يصمد أمام تلك الإهانة لناديه، لينفجر قائلًا: أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وانا واقف؟، وتدخل على الفور بعض المتواجدين للفصل بينهما قبل أن يتحول الشجار لعراك بالأيدي.

في التوقيت نفسه، ظهرت هنا الزاهد بمقطع فيديو وهي ترقص على أغاني المهرجانات مع نجم ستار أكاديمي محمد عطية، وتوسطت عددا من الحضور لحفل الزفاف، وبعدها التقطت صورة جماعية ضمتها وزوجها أحمد فهمي وشقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا.

يذكر أن حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أقيم ليلة أمس الجمعة بأحد الفنادق الشهيرة وبحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم والفن، وأحيا حفل الزفاف النجم عمرو دياب.





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