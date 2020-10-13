لجين عمران تفاجئ الجميع بمواصفات فارس أحلامها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تحدثت الإعلامية السعودية، لجين عمران، إنها بحاجة شديدة إلى حب ينتشلها وإلى رجل يشعرها أنه يعتمد عليه ويعتبر ظهر وسند، مضيفة: “لا أحتاج إلى علاقة سيتغير مسمى الحب فيها. فحينها المرأة تصبح خائفة وغير مطمئنة إما من بخل مادي وعاطفي أو خيانة. فهي باتت سهلة جداً ومتاحة بسبب الإغراءات هذا الزمن الرخيصة. كل شيء أصبح متاحاً وسهلاً ورخيصاً”.

كما وأضافت الإعلامية أنه “عدا ذلك، فأنا لا أنصح المرأة أبداً بهذه العلاقة (الزواج) التي هي في ظاهرها حب وفي الحقيقة “وجع راس”. ومن الأفضل للمرأة أن تكون وحدها بين أهلها وأصدقائها ومحبتهم”.

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وفي ردها اثناء حوار بثته صحيفة “النهار” اللبنانية، مع عمران، أكدت من خلاله أنها لا مشكلة لديها باي رجل يخضع لعمليات التجميل، قائلة: “لست ضد عمليات التجميل لا للمرأة ولا للرجل في حالة الحاجة إليها. وأعني الحاجة الشكلية والنفسية، التي قد تعزز الثقة. لم لا ؟”.

وقالت: “أنا في الحقيقة لا أهتم كثيراً بالشكل وكل من حولي وعلى علم بتجاربي يعرفون أن جمال الرجل آخر ما أفكر به بل تهمني شخصيته وتفكيره. وليفعل ما يشاء من تجميل. لا مشكلة”.

ينما تم سؤالها؛ متى اضطررت للكذب في حياتك؟ فأجابت الاعلامية لجين:

“كثير من المواقف التي نمر فيها نتمنى أن نكذب فيها. أنا لا أكذب ليس لأنني أخاف من اكتشاف أمري بل لأنني لن أنظر لنفسي باحترام لو فعلت، إلاّ إذا أخفيت تفاصيل لمصلحة معينة أو حماية لأحد. كما أنني أخبئ كثيراً وأول ما أخفيه هو مشاعري”.

ووجهت رسالة لمن ينتقد حبها للترف والفخامة في زمن الفقر والألم، قالت فيها: “كاذب من يقول إن الله أنعم عليه مادياً لكنه لا يحب صرف المال. لا تنكر نعمة الله عليك، “فأما بنعمة ربك فحدث”. ورغم ذلك، أنا لا أظهر كل شيء في حياتي. لم أستعرض مجوهراتي وساعاتي رغم قدرتي على ذلك، جزء بسيط جداً ما أشاركه مع الناس.

واضافت الإعلامية السعودية،: “من يرفض الرفاهية هو كاذب، كذلك من يقول إن الفلوس وسخ الدنيا وينكرها. نعم، أنا أحب الحياة المرفهة لأنني تعبت كثيراً Work hard play hard. هذه سياستي. أعمل وأعمل وأعمل وأدلع نفسي ولا أبخل عليها ولا على من حولي”.



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