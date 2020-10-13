شاهد كيف ظهرت هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها من السجن.. وكيف تصرف وشقيقيها؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شارك ثامر الشعيبي شقيق النجمة الكويتية هيا الشعيبي، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول شقيقته هيا الشعيبي إلى المنزل بعد أن تم الإخلاء عن سبيلها من النيابة العامة.

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وعند وصول سيارة الفنانة ركض أبناؤها إليها مسرعين لكي يحتضنوها وهي لم تستطيع منع نفسها من البكاء. بينما كان شقيقها ثامر قد أحضر خروفا حتى يقوم بذبحه لحظة دخول شقيقته إلى منزلها.

واعلنت المحامية مريم البحر عن اخلاء سبيل الفنانة هيا من قبل النيابة العامة بعد دفع كفالة مالية 2000 دينار كويتي، حول مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه من خلال حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وعلقت المحامية من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام :

“تم إخلاء سبيل موكلتي بعد تمسكنا أنها لم تنشر الفيديو وليس من أخلاقها ولا اطباعها ان تقوم بنشر مثل هذه الأفعال وانما كل ما تقدمه هو يومياتها الاجتماعية والفنية. شاركنا بالحضور كل من الاستاذ سعد الحسين والاستاذة نفيين معرفي”.

وفي وقت سابق شارك ثامر الشعيبي مقطع فيديو من خلال حسابه على مواقع التواصل وهو يبكي متحدثا من خلاله عن حزنه الشديد بسبب ما تمر به شقيقته هيا مؤخرا.

ومن جانب آخر، كانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد ردت على الهجوم الذي تعرضت له من قبل مفرح الشقيقي واتهامه لها بالإساءة لدولة السعودية قائلة :”مستمرة في نجاحي والحمد لله.. حسبي الله ونعم الوكيل ما راح أتأثر بأحد دام عندي ناس تحبني”.

واستكملت حديثها:”بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قولتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا.. أنا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالا”.

وقالت بأن حسابها الرسمي على “سناب شات” تم اختراقه، معلقة:”مع الأسف كان في جروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني هذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة.. الواحد فيه اللي مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل بإذن الله”.



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