شابة تفاجئ خطيبها وتذهب الى مقر عمله بفستان الزفاف.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

فاجأت شابة خطيبها بعدما توجّهت الى مكان عمله مرتدية فستان الزفاف ومع الإشبينة والقس، وطالبته بالزواج منها فوراً وفي المكان.

وقد صُدم المتسوقون داخل متجر في لاس فيغاس عندما رأوا عروسًا تتجول في المكان، ويتبعها القس والإشبينة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ولفتت المعلومات الى أن المرأة، التي لم يتم الكشف عن إسمها، كانت تبحث عن خطيبها الذي يعمل في المتجر.

وفي حين كان الشاب يعمل على تنسيق الرفوف، اقتربت الشابة، التي تحمل باقة زهور، بشكل مفاجئ وطالبته بالزواج منها عل الفور، وإلا الإنفصال. وقد قالت الشابة لخطيبها: "لقد وضعت هذا الخاتم في إصبعي قبل عامين وحان الوقت للقيام بذلك، أو الانفصال".

وقد نُشر الفيديو الذي وثّق هذه الحادثة على تطبيق تيك توك، وحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة، إضافة الى أن لاقى إعجاب أكثر من 580 ألف مستخدم.

إشارة الى أن المتسوقين في المكان أشادوا بخطوة الشابة الجريئة، وشجعوا خطيبها على الزواج.

وبعد ذلك، قرر الثنائي التحدث في الخارج، علماً أنه لا يوجد أي معلومات حول ما إذا تزوّج الثنائي أم لا.

@boymom_ashley Part 1. The best part of my week???? watched this woman hunt her man down that works at target !! ￼ #target#bridzilla#lasvegas♬ original sound - Ashley

@boymom_ashley The best part of my week???? part 2 watched this woman hunt her man down that works at target !! #target#bridzilla#lasvegas#fyp#fypシ♬ original sound - Ashley





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