نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تعليق لترامب بعد تعافيه من كورونا: سأقبّل الفتيات والنساء الجميلات وهذا ما أشعر به! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر انتخابي في فلوريدا، للمرة الأولى منذ أن أعلن إصابته بمرض كوفيد-19، ودافع عن إدارته لجائحة فيروس كورونا.

وألقى الرئيس الأمريكي بكمامات للحشد عند دخوله المؤتمر الذي عقد في المطار في سانفورد وتحدث مرارا عن تعافيه من الفيروس.

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وقال ترامب لآلاف من أنصاره الذي كانوا يقفون متلاصقين ومعظمهم لا يضع كمامات: “تعافيت منه الآن. يقولون إنني محصن. أشعر أنني قوي جدا”، مضيفًا: “سأقبل الفتيان والنساء الجميلات”.

وأطلقت عودة ترامب للمؤتمرات الانتخابية المباشرة سباق الأسابيع الثلاثة قبل يوم الانتخابات، فيما أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أنه يخسر مزيدا من الأرض لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايتين رئيسيتين من الولايات التي قد تحسم انتخابات 3 نوفمبر.

المصدر: وكالات