جيانا عنيد لا تمانع تكرار مشهدها الجريء ومستعدة للاستغناء عن أي شيء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أدت الفنانة السورية “جيانا عنيد” دور مميز في مسلسل “خاتون” الذي قام بكتابته الفنان السوري “طلال مارديني” وأخرجه “تامر إسحاق”.

وذلك بعد خطوتها الجـريئة التي اقدمت عليها في بث مباشر وهو حلاقة شعرها بالكامل على “زيرو” لتأدية شخصية خديجة.

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ووفق ما تم رصده في حوار صحفي جددت عنيد موقفها إتجاه هذه الخطوات، مؤكدة بأنها لن تتردد في أي خطوة تقدمها للأمام.

وفي التفاصيل رفضت جيانا عنيد لبس الباروكة بدلاً عن حلاقة شعرها لقيامها بالدور على أتم وجه, وفق تعبيرها.

معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة وأنها لم تقوم بالتفكير والندم لو لمرة واحدة، مؤكدة بأن الفنان الحقيقي يستغني عن أي شيء مقابل عمله.

وقد حققت عنيد نجاحاً جماهيرياً على هذه الخطوة الجريئة وإقدامها عليها دون تردد كما شجعها المنتج نايف الأحمر والفنانة شكران مرتجى.

وعن جديدها قالت عنيد إنها تشارك في فيلم “حكاية في دمشق” والذي بدات تصوير مشاهدها فيه مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد.

وتقدم فيه شخصية طيبة ورقيقة وتحمل الكثير من القيم والأخلاق النبيلة، كما أنها تبحث عن الحب والصدق في هذا الزمن.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم على رأسهم الفنان السوري غسان مسعود الذي عبرت عن خوفها منه، خاصة وأنه هو من قام بتخريجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.



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