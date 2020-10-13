مي العيدان تدخل على الخط في قضية هيا الشعيبي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

يبدو أن تدخل الإعلامية الكويتية مي العيدان، في أزمة مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، ورطها في واقعة ليست طرفًا فيها مع متابعيها السعوديين.

في منشور اختلط تفسيره بين الدعاء والشماتة، علقت العيدان على احتجاز الشعبي على خلفية الفيديو الخادش الذي نشرته عبر حسابها بـ”سناب شات” لكنها أقحمت السعودية في الأمر، وهو ما أشعل الغضب وأثار الجدل.

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وجاء تعليق العيدان عبر حسابها على “إنستغرام” تقول فيه: “الله يفك عوقج و يرجعج لاعيالج وتتعلمين مرة ثانية لا تدخلين أشياء أكبر منج منها السياسه والسعوديه خط توقفين عنده”.

لكن تعليق العيدان لم يرق للسعوديين الذين شنوا هجومًا عليها، وبادر البعض بسؤالها، ما دخل المملكة في القضية؟ حيث أن الحبس على خلفية الفيديو الخادش، ولا علاقة للسعودية بالأمر.

فقالت لها إحدى المتابعات مندهشة: “شو دخل السعودية”، فيما صحح لها آخر المعلومة وقال: “قضيتها مو السعودية بل الفيديو المخل الذي نشرته على حسابها بسناب شات”.

وردت عليها أخرى بقولها: “الحبس لأنها منزلة فيديو بالغلط شو دخل السعودية؟ مشيرة إلى أنها محبوسة بالكويت وليس السعودية”.





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