نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة مدوية حول مولودها الأول من أبو هشيمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

بعد انتشار أخبار عديدة عن انفصالها وانتظارها مولودها الأول، نجحت النجمة المصرية ياسمين صبري في وضع حدّ لكل تلك التجاوزات لحياتها الشخصية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة من خلال صورة لهما معاً، وظهرا في غاية الانسجام والحب.

واختارت الممثلة المصرية طقم رسمي كحلي اللون بلا أكمام مزرر في المنتصف بأزرار ذهبية وسروال قماش من نفس اللون قصير الى فوق الكعب، وظهر ابو هشيمة في الصورة وهو يحتضنها ويلف يده على خصرها ويمسك بها بيده الثانية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مي العيدان تدخل على الخط في قضية هيا الشعيبي

جيانا عنيد لا تمانع تكرار مشهدها الجريء ومستعدة للاستغناء عن أي شيء

جمال صديقة إيفانكا يدفع ترامب لفضيحة جديدة.. صور

أمل عرفة برفقة ابنتها في المسبح والجمهور يتسائل "وين ثيابكم".. (شاهد)

5 أسرار تمنع ظهور الشيب المبكر

7 أمور تجعل المرأة مثيرة في أعين الرجال...تعرفي عليهم!

شاهد كيف ظهرت هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها من السجن.. وكيف تصرف وشقيقيها؟

مشاجرة بين شيكابالا وأحمد فهمي وزوجة الأخير هنا الزاهد مندمجة بالرقص.. (فيديو)

كما ولدتها أمها.. هيا مرعشلي تستحم في الحمام وأخوها يتجسس عليها (شاهد)

عامل يقاضي فنانة سعودية وصفته باللص ويرميها وراء القضبان

أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر.. شاهد

القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة

مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة.. صور

بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

نالت الصورة تفاعلاً كبيراً بعدما بدا الثنائي برومنسية وحب، نافين ما تردد حول انفصالهما، كذلك بدت ياسمين ببطن مسطحة وبكامل رشاقتها، لتنفي بذلك شائعة الحمل.

وكذلك أثارت ياسمين ضجة كبيرة بسبب صورة التقطتها من داخل طائرة خاصة، وهو ما جعل البعض يدعي بأن زوجها اشترى لها الطائرة بعد السيارة الفخمة التي قدمها لها قبل اشهر.

يذكر ان آخر ظهور لياسمين كان خلال الموسم الرمضاني السابق ببطولة مسلسل "فرصة تانية"، وعبرت عن استعدادها لدخول عالم السينما بانتظار العمل المناسب.

https://www.instagram.com/p/CF2u6SnAk9b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CF2u6SnAk9b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 2, 2020 at 1:51pm PDT





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام