بشرتك تخبرك بمشكلات صحية خفية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً (دوت الخليج)

عادة ما تكون البشرة النقية هي مقصد كل شاب وفتاة في مرحلة المراهقة، ولكن ظهور حب الشباب يعد مشكلة مؤرقة للمراهقين، فإذا كنت لا تملك بشرة صافية قد يكون ذلك مؤشر إنذار بمشكلات صحية أخرى قد لا تتوقعها. وحسب موقع «thejakartapost» فإن المنطقة التي تصاب بحبوب الشباب في الوجه قد تعبر عن مشكلة صحية ما.

1-الجبين:

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غالبا ما تكون مشكلات سوء عمل الجهاز الهضمي والإجهاد من الأسباب الرئيسية لظهور الحبوب على الجبهة، لذا من الأفضل الحصول على عدد ساعات نوم متواصلة لا تقل عن سبع ساعات يوميًا مع تناول الكثير من الماء واتباع نظام غذائي متوازن لتحسين الهضم.

2-الوجنتان:

يرتبط حب الشباب بالقرب من الجزء العلوي من الخد بالجهاز التنفسي، بينما يرتبط حب الشباب السفلي بالخد بسوء نظافة الأسنان والبكتيريا السطحية، لذا من الأفضل تنظيف العناصر التي تتلامس بانتظام مع الخد، مثل الهواتف المحمولة وفرش المكياج وأغطية الوسائد.

3-منطقة T

غالبا ما ينجم حب الشباب الموجود في منطقة T المنطقة الواقعة بين الحاجبين وصولاً إلى الأنف والذقن عن اختلالات الجهاز الهضمي أو مسببات الحساسية الغذائية. وعلى وجه التحديد، يرتبط حب الشباب على الأنف بالكبد والكلى، ما يعني أن احمرار الأنف يمكن أن يشير إلى ارتفاع ضغط الدم أو ضعف الكبد، لذا من الأفضل تقليل استهلاك منتجات الألبان واللحوم الحمراء والوجبات السريعة، وتناول المزيد من الخضر الورقية لتحسين بشرة منطقة T.

4-الذقن

تحدث حبوب الشباب في الذقن بسبب الاختلالات الهرمونية، لذا من الأفضل الحصول على النوم المنتظم وتناول نظام غذائي صحي، إلى جانب تناول النعناع وتناول مكملات أوميجا 3.

5-الظهر والذراعان والفخذان

غالباً ما ينتج حب الشباب في الظهر والذراعين والفخذين عن التقلبات الهرمونية والوراثة، ويمكن أن يتسبب نوع الملابس التي نرتديها أيضاً في تهيج الجلد وظهور التشققات، لذا من الأفضل ارتداء ملابس نظيفة وليست ضيقة للغاية والبحث عن المستحضرات والصابون التي لا تحتوي على مكونات تسد المسام مثل الزيوت الطبيعية.



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