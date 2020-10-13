نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 7 أمور تجعل المرأة مثيرة في أعين الرجال...تعرفي عليهم! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً (دوت الخليج)

هناك الكثير من الأمور التي نعرفها جميعاً، والتي تجعل المرأة مثيرة في أعين الرجال أو تزيدها فتنة، لكن هناك أموراً غريبة أيضاً يعتبرها كثير من الرجال مثيرة في المرأة، وقد لا تجدها المرأة نفسها أموراً تحب إظهارها فعلاً.

أولاً: الخوف يعتقد بعض الرجال أن خوف المرأة أمر مثير، أجل عزيزتي حين قرأت عن الأمر لأول مرة لم أشعر بالراحة مثلك، لكن الحقيقة إن خوف المرأة يعطي الرجل فرصة ليظهر البطل المخلص والمطمئن لها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة مدوية حول مولودها الأول من أبو هشيمة

مي العيدان تدخل على الخط في قضية هيا الشعيبي

جيانا عنيد لا تمانع تكرار مشهدها الجريء ومستعدة للاستغناء عن أي شيء

جمال صديقة إيفانكا يدفع ترامب لفضيحة جديدة.. صور

أمل عرفة برفقة ابنتها في المسبح والجمهور يتسائل "وين ثيابكم".. (شاهد)

5 أسرار تمنع ظهور الشيب المبكر

شاهد كيف ظهرت هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها من السجن.. وكيف تصرف وشقيقيها؟

مشاجرة بين شيكابالا وأحمد فهمي وزوجة الأخير هنا الزاهد مندمجة بالرقص.. (فيديو)

كما ولدتها أمها.. هيا مرعشلي تستحم في الحمام وأخوها يتجسس عليها (شاهد)

عامل يقاضي فنانة سعودية وصفته باللص ويرميها وراء القضبان

أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر.. شاهد

القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة

مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة.. صور

بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

ثانياً: المظهر المهمل تصرف المرأة الكثير من الوقت والنقود؛ لتظهر بأجمل حلة حين يراها زوجها لدى عودته للبيت، لكن ما لا تعرفينه أن الكثير منهم يحبون منظر زوجاتهم بالبيجاما في الصباح وشعرها غير ممشط بشكل جيد. مظهرها وهي غير مستعدة للخروج مثير بالنسبة له.

ثالثاً: النظارات تتحاشى النساء أن يظهرن بنظاراتهن الطبية، لكن كثيراً من الرجال يعتقدون أن المرأة بالنظارات امرأة أكثر جاذبية وغموضاً وفتنة وإثارة، لا تخجلي من نظاراتك، فقط ابحثي عن نظارة تناسب جمالك ووجهك.

رابعاً: ارتداء السترات الجلدية وارتداء البنطلونات الجيشية الملابس التي فيها شيء من القوة والعنفوان مثل السترات الجلدية والبنطلونات من القماش والقصة العسكرية هي من الملابس التي يجدها الرجل مثيرة، خاصة حين تكون المرأة صاحبة قوام جميل.

خامساً: مشاهدتك وأنت تضعين المكياج يجد كثير من الرجال الكثير من الإثارة في مشاهدة زوجاتهم يضعن المكياج في الصباح، بينما هم مستلقون في السرير، إنها إحدى المتع الخفية لهم. أو حتى حين تضعينه أنت مسرعة إلى العمل معه صباحاً في السيارة.

سادساً: اللثغة أو اللكنة إذا كانت لديك لثغة محببة في الراء مثلاً، أو كانت لديك لكنة خاصة بسبب عيشك في مكان آخر مثلاً، فهي من الأمور المثيرة أيضاً؛ لأنها توحي بالخصوصية والغرابة.

سابعاً: رؤيتها حزينة المرأة الحزينة من وقت لآخر هي امرأة مثيرة وغامضة، ومثيرة لكثير من الرجال، رغم ذلك لا نريدك أن تكوني حزينة أبداً، فللإثارة مئة ألف طريقة أفضل من الحزن.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام