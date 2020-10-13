عبر فيديو.. العنود العيسى تشكو من زيادة حجم أردافها بجراءة غير مسبوقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٧ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت مشهورة الـ"سناب شات" الشابة السعودية العنود العيسى، متابعيها بمقطع مصور غير مسبوق، تظهر فيه محاولة ارتداء بنطلون وتكشف فيه عن مؤخرتها، وقد أرفقته بتعليق تشكو فيه من زيادة حجمها.

وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار المقطع على نطاق واسع مع هاشتاق #العنود_العيسى، خاصة على موقع تويتر، الذي يعتبر الموقع الأكثر استخداماً في السعودية ودول الخليج العربي.

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وفيما هاجم الكثير من المغردين، المشهورة السُّعُودية بسبب نشرها لهذا المقطع، حتى أن البعض ذهب إلى التشكيك في أنها سعودية الجنسية، أكد آخرون أنها أفضل بكثير من غيرها من المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يقمن بممارسات خاطئة خفيةً، فيما هي تفعل ذلك أمام الجمهور.

وقد غردت أمل مستغربة ردة فعل المتابعين: "طيب محتواها كذا من البدايه عادي ليه مصدومين"، بينما قالت منى العتيبي: "ينشرون مقاطعها ويرسلونها بالخاص ويسبونها بالعلن وش هالانفصام اللي عندكم"، فيما شككت عالية العتيبي بقولها "واضح السيليكون لأن الطبيعي مارح تتحرك بالشكل ذا تكون فيها ثبات".

والعنود العيسى هي شابة سعودية تدرس في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بإعلان رغبتها بالانتحار ونشرها رسائل وداع واختفت بعدها لفترة وبعدها تبين أنها فقط كانت تحاول جذب الأنظار ولم تنتحر.

كما أثارت الغضب في السعودية، وذلك بعد نشرها عدة تغريدات غير لائقة ومسيئة، وصفت فيها الشباب السعوديين بأنهم ضعاف جنسياً، وكالت لهم العديد من الاتهامات القاسية والمثيرة للجدل بشكل كبير.

وكانت العنود العيسى كشفت أن حبيبها وعشيقها السابق نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به، حيث نشرت العنود تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في "سناب شات" وهاجمت حبيبها السابق نايف بعد تعرضها للابتزاز.

وبدأت قصة المبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة العنود العيسى، على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حينما نشرت مقطعا عبر يوتيوب عبارة عن مقاطع مجمّعة تحكي فيها قصتها وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بالفاسدة.



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