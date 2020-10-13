أعراض وأسباب السكتة القلبية... اكتشفها وقوم بما يلزم فوراً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

السكتة القلبية أو النوبة القلبية، والتي تسمى أيضاً احتشاء عضلة القلب، قد تكون مميتة، ولكنَّ العلاج قد تحسن كثيراً في الوقت الراهن عن السابق. ومن الضروري الاتصال برقم الطوارئ في بلدكِ إذا كنت تعتقدين أنك تمرُّين بنوبةٍ قلبية، أو أحد أقاربكِ.

اكتشفي أسباب السكتة القلبية والأعراض، بحسب "مايو كلينك" الأميركية في الآتي:

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أسباب السكتة القلبية

تحدُث النوبة القلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى القلب مسدوداً. الانسداد في الغالب يكون نتيجة تراكم الدهون، الكولسترول ومواد أخرى، والتي تُكوِّن لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية).

تتكسَّر اللويحة في النهاية وتكوِّن جلطة. فيما تدفُّق الدم المتقطع يؤدي إلى تدمير أو إتلاف جزء من عضلة القلب.

أعراض السكتة القلبية

تتضمن أعراض النوبة القلبية ما يلي: - ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين، قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر. - غثيان أو عسر هضم أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن. - ضيق النفس. - عرق بارد. - إرهاق. - دوار أو دوخة مفاجئة.

هذا وقد تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن يعاني العديد من الأشخاص أعراضاً وعلامات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع.

وقد يتمثل التحذير الأول في تكرار ألم أو ضغط الصدر (الذبحة)، ويحدث بسبب بذل المجهود، ويمكن تخفيفه عن طريق الراحة. وتنجُم الذبحة عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.





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