مذيع الجزيرة يكشف خبايا ما يحدث بالقناة من الداخل دون أن يراه الجمهور: رفقا بنا يا أخي!!

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشف مذيع الجزيرة عبد السلام محمد فارح كواليس ما يحدث داخل قناة الجزيرة أثناء تقديم البرامج. وقال فارح في تغريدة عبر تويتر: لو تعلمون حجم الضجيج في أذن مقدم النشرة و هو يقرأ و يترقب وينتظر ويحاور ثم عليه أن يبدو هادئا مستجمعا لأفكاره متقنا للنحو والصرف ولا تسأل عن "العاجل وما أدراك ما العاجل" . جديد أخبار دوت الخليج: وأضاف: ثم يقال أنت فقط تتأنق وتقرأ .. رفقا بنا يا أخي. المصدر: تويتر

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