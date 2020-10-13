نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصورة نادرة.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار.. والجمهور: حركة إغراء قاتلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٦ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة نادرة لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور في الصورة وهي في العشرينيات من عمرها، وعلقت قائلة "امبارح كان عمري عشرين".

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وحضيت الصورة بتفاعل كبير من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، والعديد من المواقع الإلكترونية، حيث تداولتها تحت عناوين عديدة بالإضافة إلى إنهمار تعليقات المتابعين عليها بشكل غزير.

وقال متابعون : " حركة إغراء قاتلة وساحرة، عضك لشفتيك أشد اغراء من أي حركات أخرى اغرائية، يبدو أنه كان بقربك شخص معجبة به فعبرتي عن حبك له بعض الشفايف بدل الكلام لأنك كنت وقتها خجولة كثير، عض الشفاه ملفتة للنظر وكلام مبطن بثوب من العفوية والخجل، حركة عض الشفتين أكثر جاذبية وأقوى من كل الكلمات".

واحتفلت مؤخراً الفنانة ريهام، بعيد ميلادها الـ42 ، وسط حشد من زملائها وزميلاتها الذين قدموا إلى منزلها لمشاركتها حفل عيد ميلادها وتقديم التهاني والتبريكات لها بهذه المناسبة.

وكتبت الفنانة المصرية، بهذه المناسبة تعليق عبر حسابها على موقع إنستغرام جاء فيها :"كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف وبيقدر أكتر النعم اللي عنده.. شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادى".

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

وكانت آخر مشاركاتها الدرامية، في مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى الماضي، والمسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى و أحمد صلاح السعدني.



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