نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. هيا الشعيبي تحتضن مستقبليها وتدعوهم للإصطفاف في طابور لحظة إطلاق سراحها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٥ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، في مقطع فيديو وهي تزغرد وتحتضن أطفالها وتدعوهم وبقية أفراد أسرتها مازحة، إلى الوقوف في طابور للسلام عليها، بعد إطلاق سراحها .

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة إطلاق سراح مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، ووصولها إلى منزلها يوم أمس.

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وعلقت العيدان على مقطع الفيديو قائلة : "فيديو وصول هيا الشعيبي إلى منزلها بعد حجز 4 أيام على ذمة قضية نشر فيديو فاضح عن طرق " سناب شات" ، وخروجها بكفالة 2000 دينار كويتي .. حمدا لله على السلامة" .

وتأتي عودة الفنانة الشعيبي، إلى منزلها وأسرتها بعد إجراء التحقيق معها بشأن الفيديو "الخادش" المثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ بثّها له عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" قبل خمسة أيام.

وأورد حساب "المجلس" المعني بشؤون القضايا والأحكام الكويتية خبر الإفراج عن الفنانة هيا الشعيبي، أمس عبر تغريدة له في موقع تويتر دون أن يسميها ، ولكنه وصفها بالكوميدية الأمر الذي جعل المتابعين يؤكدون عبر تعليقاتهم أن الشعيبي هي المقصودة.

وأكد الحساب أن النيابة أمرت بالإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار، حيث دوّن في التغريدة: "النيابة العامة تُخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات".

وتفاعل المتابعون مع التغريدة، خاصة وأن تلك القضية تحظى بمتابعة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.

وتطرقوا للحديث عن مقاطعة السعوديين متابعة مشاهير الكويت، مطلقين تغريدة ساخرة أيضًا حول كون هيا الشعيبي فنانة كوميدية، بينما تطرق آخرون للتعاطف معها بأنه ربما يكون بالفعل تم تهكير حسابها حسبما قالت في التحقيقات وردّ عليهم البعض بأنها اعترفت بأنها كانت ترسله لصديقات لها وتم تحميله بالخطأ على العام.

وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي "شاهين" قد كشف تفاصيل التحقيقات قائلًا إن هيا الشعيبي عُرضت على النيابة العامة بعد القبض عليها مساء الخميس الماضي وتم إرجاء التحقيقات للأحد بعدما قالت أن حسابها تم اختراقه.

وقال "شاهين" في حسابه عبر "سناب شات" إن الفنانة قالت في التحقيقات إن "هاكر" اخترق حسابها، وعندما سُئلت عن تحديدها لجنسية "الهاكر" أكدت أنها كانت تتلقى التهديد من هكر سعودي مؤخرًا.

يأتي هذا بعدما أكد عدد من المتابعين، استحالة اختراق أي حساب عبر تطبيق "سناب شات" عندما يكون موثّقًا، في إشارة إلى أنها من قامت بنشر المقطع "الخادش".

يُذكر أن مقطع فيديو وُصف بالمشين تم تداوله على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي وأظهر إيحاءات جنسية.



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