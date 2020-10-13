قبل لحظات من إطلاق سراح الشعيبي.. العيدان تتدخل بقوة في أزمة الفيديو الإباحي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٧ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لمواطنتها الفنانة الشعيبي مع تعليق عليها ، قبل لحظات من إطلاق سراح الأخيرة ، بعد احتجازها 4 أيام على خلفية مقطع الفيديو الذي وصفه البعض بـ "الإباحي"، الذي نشرته عبر حسابها في "سناب شات" مؤخراً .

وقالت الاعلامية العيدان عبر حسابها على "إنستغرام" أمس، في تعليقها على الصورة : "الله يفك عوقج ويرجعج لاعيالج وتتعلمين مرة ثانية لا تدخلين أشياء أكبر منج منها السياسة والسعودية خط توقفين عنده".

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لكن تعليق الاعلامية العيدان لم يرق للمغردين السعوديين الذين شنوا عليها هجومًا وبادر البعض بسؤالها ما دخل المملكة في القضية، حيث أن الحبس على خلفية الفيديو الخادش ولا علاقة للسعودية بالأمر.

وعلقت إحدى المتابعات مندهشة: "شو دخل السعودية"، وكتب متابع : "قضيتها مو السعودية بل الفيديو المخل الذي نشرته على حسابها بسناب شات".

وقالت متابعة أخرى معلقة: "الحبس لأنها منزلة فيديو بالغلط شو دخل السعودية؟ مشيرة إلى أنها محبوسة بالكويت وليس السعودية".

فيما ذهب متابع إلى التساؤل عن نية العيدان في التفاعل مع أزمة الشعيبي وقال: "هل هذا دعاء أم شماتة؟" فرد عليه آخر قائلًا : "ما حد فينا معصوم من الخطأ".

مغردون آخرون ارجعوا الهجوم على الإعلامية الكويتية، إلى قوة تضامنها مع مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، في الوقت الذي تجنب غيرها المشاركة بنشر أو إبداء أي تضامن معها خوفا من ردة فعل المغردين السعوديين. حسب قولهم.

وواجهت الفنانة الشعيبي في الأيام الأخيرة أزمة مع المغردين السعوديين، بسبب اتهامها بالإساءة للمملكة، على خلفية صورة نشرتها لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أثناء مشاركة الأخير في مراسم تشييع جثمان الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدة في تعليق عليها ، بالعلاقات الأخوية بين البلدين ، وبأمير قطر.

وتسببت الصورة ، في موجة غضب بين المغردين السعوديين، معللين ذلك باعتقادهم أن الصورة تظهر قطر في موضع حق والسعودية في موضع باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين الطرفين.

ودشن المغردون السعوديون وسم "هيا الشعيبي تسيء للسعودية"، لمهاجمة الفنانة الكويتية، قبل أن تندلع أزمتها الأخيرة بسبب مقطع الفيديو الخادش.

وأصدرت النيابة العامة في الكويت، السبت، قرارا باحتجاز الفنانة هيا الشعيبي، وذلك بسبب فيديو نشرته على تطبيق سناب شات، وأثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهتها نفت الفنانة الكويتية، علاقتها بهذا الفيديو، مشيرة إلى أن حسابها تم اختراقه وهناك من نشره، فيما لم يقتنع العديد من المتابعين بكلامها هذا، مشيرين إلى أن حسابها موثّق ولا يمكن اختراقه أو سرقته.

وأمس قررت النيابة العامة في دولة الكويت، إطلاق سراح هيا الشعيبي، بكفالة مالية قدرها 2000 دينار كويتي.



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