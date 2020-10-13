7 نصائح لتجنّب الجدال في العلاقة الزوجية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٤ مساءً (دوت الخليج)

يتسبّب الجدال في العلاقة الزوجية بكثير من التوتر وتبديد الطاقة الإيجابية في المنزل، ما يستدعي اجتراح وسائل تعمل على الحدّ منه وتلافيه.

فيما يلي بعض النصائح لتجنّب الجدال في العلاقة الزوجية: - اختاري أي المواضيع تحتاج منكِ مناقشتها من الأساس؛ ذلك أن كثير من الجدالات الطويلة غير ذات جدوى، إن تم تقييمها على أساس الأهمية والقيمة.

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- تساءلي دوماً: هل الوضع الآن ملائم للجدال؟ انظري لعوامل الصحة والمزاج والجوع والغضب أو انتظار ضيوف، وما إلى ذلك من عوامل، قبل الخوض في جدال ما.

- مرّني ذاتكِ على اللطافة وضبط الانفعالات؛ لمزيد من التحكّم بالنقاشات التي تصل لدرجة الجدال.

- ضعي نصب عينيكِ الصفات الإيجابية الموجودة لدى شريككِ، قبل البدء بجدالات عقيمة تفضي لكثير من الكلام القاسي.

- امهلي نفسكِ ما لا يقل عن 24 ساعة لتقييم أمر ما، إن كان ما يزال يستحق منكِ الوقوف عنده وتحويله مادة للجدال والخلاف.

- لا تشتّتي الموضوع وكوني ملتزمة بمناقشة نقطة بعينها؛ لحصر الخلاف وليس توسيع دائرته ليشمل خلافات سابقة ومواقف حدثت وانتهت.

- حين تجدين الجدال قد احتدم، اقترحي أن تؤجّلا النقاش للمساء أو لليوم الذي يليه أو عقب العودة من زيارة أو نزهة ما. ستجدان الأمور قد اتخذت مساراً أكثر عقلانية عند العودة للموضوع المثار.



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