مصرع شاعر عربي بارز في ظروف غامضة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٢ مساءً (دوت الخليج)

لقي الـ شاعر العماني، أحمد بن بله الحريزي، مصرعه في اليمن حيث قُتل في ظروف غامضة، قبل أيام.

وقال موقع “بوابة الأخبار” العماني، إن مقتل الحريزي جاء بشكل مفاجئ بعد مسيرة أدبية وعلمية كبيرة في سلطنة عمان ودول الخليج.

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كما من جانبه صرح المهندس سعيد بن سالم الحريزي: “فقد الوطن الشاعر والأديب أحمد بن بله الحريزي صاحب الكلمات الوطنية. “عمان أعظم علم للسلم والجيران” أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته”.

وأضاف المهندس سعيد على تويتر أن الشاعر أحمد بن بله الحيزي مواطن عماني كان في اليمن، وبلغهم خبر وفاته صباح اليوم. “لكن إلى الآن الأسباب غير معلومة والقاتل غير معروف”.

بينما ووصف سعيد بن سالم خبر وفاة الشاعر أحمد بن بله بـ”الصاعقة على جميع معارفه ومحبيه في عمان واليمن وكل الدول العربية”. داعيا له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

كما وقال الموقع إن قصائد الشاعر أحمد بن بله الحريزي كانت وطنية بامتياز، كونه حمل أمانة الوطن وتعمق. في العشق له وفاق تجسيد الشعراء في التعبير عن هذا الشعور، وفق متابعوه.



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