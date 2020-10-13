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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أُجبرت شبكة قنوات “إم بي سي” السعودية على إعادة مسلسل التغريبة الفلسطينية إلى منصتها المعروفة “شاهد”، بعدما قامت بحذفه في سياق سياسي وذلك بعد حملة كبيرة شنها ناشطون ضدها بمواقع التواصل.

الشبكة السعودية، أعادت مسلسل “التغريبة الفلسطينية” على منصتها “شاهد نت”، بعد ساعات من حذفه، على إثر حملة شنها ناشطون فلسطينيون وعرب.

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ردود فعل سعودية غاضبة من جمهور MBC بعد قيامها بخطوة جريئة تخدم إسرائيل .. شاهد

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وكانت صفحة “الحج مش هيك” أطلقت حملة ضاغطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز النشطاء على المشاركة ضد خطوة القناة المملوكة للسعودية، وهو ما نجح بعد ساعات من إعادة المسلسل للموقع مجدداً، دون أن تصدر القناة أي تصريح رسمي.

ودعت الصفحة متابعيها وجمهورها إلى خفض تقييم تطبيق “شاهد نت” عبر متجر جوجل على “آندرويد” والذي انخفض بالفعل إلى 1.2، بعد استجابة واسعة من مشاركين للحملة، ما دعا بالقناة إلى إخفائه رسمياً في ظل الهجوم الواسع عليها بعد حذفها للمسلسل الذي يوثق أحد أهم الحقب في التاريخ الفلسطيني.

ويعتبر مسلسل التغريبة الفلسطينية، مسلسل دراما تاريخي باللغة العربية واللهجة الفلسطينية، ويعد واحدًا من أشهر ما أنتجتهُ الدراما العربية في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، إذ يسلّط المسلسل الضوء على حقبة هجرة الفلسطينيين من أراضيهم، ويرد على واحدة من أشهر المزاعم العربية بشأن الفلسطينيين وأنهم باعوا أرضهم.

ويشار إلى أن “MBC” أقدمت على حذف مسلسل التغريبة الفلسطينية، بعد أيام من مقابلة رئيس الاستخبارات السعودي السابق والسفير السابق للرياض في واشنطن “بندر بن سلطان” مع قناة “العربية”، والتي شن فيها هجوما على القيادات الفلسطينية وهاجم التاريخ الفلسطيني، ودعا لوقف دعم القيادات الفلسطينية، معتبرا إياها سبب ما حل بالفلسطينيين من بلاء وعناء.

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المصدر: وطن