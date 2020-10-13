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صنعاء - ميسرا اسماعيل - زعم الداعية الإماراتي المجنس ” وسيم يوسف” أنه تم القبض على “بدر. م. ع” ، نجل داعية إخواني شهير في إحدى الدول الخليجية، بتهمة بيع وترويج الخمور.

وقال وسيم يوسف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، مضيفًا أن الداعية الإخواني الأب كان يحرض على القتال في ‎سوريا، خلال السنوات الأخيرة.

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وسيم يوسف: القبض على نجل داعية شهير في دولة خليجية بتهمة بيع وترويج الخمور! (صورة)

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وعلق الداعية المقرب من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قائلا: “ذهب أبناؤكم للسجون بسبب انتمائهم لجماعات متشددة، وذهب ابنه للسجن بتهمة بيع وترويج الخمور”.

وتابع مستنكرا: “يطالبون أبناء المسلمين بالجهاد والموت وأبناؤهم في سبات”.

الجدير بالذكر أن وسيم يوسف الذي نشط مؤخرًا للدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتطبيع معها بقوة، بعدأن كان بالأمس يقول إن "الصهاينة" هم العدو الأول للمسلمين ويقفون خلف كل مصيبة حلت بالمسلمين.

كما يشتهر وسيم يوسف بمهاجمة رموز دينية وعلمية كبيرة معروفة ومؤثرة عالميًا وينتهج سياسة ترويجية للعلمنة والإلحاد وشيطنة الإسلام والإسلاميين وفقا لسياسات أبوظبي.