نور الغندور تتصدر الترند بعد الظهور المفاجئ لشبيهتها عارية الصدر والساقين (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٦ مساءً (دوت الخليج )

أشعلت الفنانة نور الغندور ، منصات السوشال ميديا، وتصدرّت حديث المتابعين ، بعد الظهور المفاجئ لشبيهتها المودل "سمر" عبر المنصات بفستان قصير ومكشوف.

وتم تداول صور للفنانة المصرية المقيمة في الكويت الغندور، وشبيبتها "سمر" عبر السوشال ميديا، واعتبر الجمهور الأخيرة نسخة طبق الأصل من الأولى.

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ودشّن مغردون عبر موقع تويتر هاشتاغا حمل عنوان #نور_الغندور، بعد تداول صورة المودل سمر في الصورة، وهي ترتدي فستانًا قصيرًا مكشوف الصدر والذراعين أبرز أنوثتها، بينما كان ستايل شعرها وملامح وجهها مثل الغندور تمامًا، بينما قال آخرون إنهم لم يستطيعوا المقارنة بينهما.

وتحدث البعض عن كون عمليات التجميل التي يعتمدها المشاهير لدى الأطباء، جعلت منهم نسخًا طبق الأصل عن بعضهم، مشيرين إلى أن كثرة التجميل لم تعد تعطيهم الجمال المناسب الذي يستطيع الجمهور التفريق بينهم.

وجاء في تعليقات المتابعين: "توأمها وأمهم نفس العيادة وأبوهم نفس الدكتور"، و"سمر تشبه نور اكثر من ما نور تشبه نفسها"، و"لما تحاول تفرق بين البقدونس والكزبرة"، و"نفس الدكتور مسويلهن نسخ"، و"بكفي عمليات التجميل"، و"من العمليات لعبوا نفسنه copy past".

كما تم تداول صورة منفردة للموديل سمر، وعلق عليها: "ارتفع اسم الفنانة نور الغندور بسبب الشبه بينها وبين المودل سمر التي انتشرت صورها في الترند".

وكتب المغردون على تلك الصورة: "الكل يشبه بعضه يا عيني"، و"يمكن ما سوت عملية تجميل أو إنها من أشبهها الاربعين"، و"يمكن هو دكتور نور الغندور ويوم ضبطها فتح الدرج الخطأ واعطاها رأس نور الغندور بالغلط".

وتشارك الفنانة نور الغندور في مسلسل "دفعة بيروت"، للكاتبة هبة مشاري حمادة، والمخرج البحريني علي العلي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن المقرر عرضه في السادس عشر من أكتوبر الجاري.



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