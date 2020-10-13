نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد الفتاة الصغيرة التي أصبحت من أشهر نجوم الفن في الوطن العربي (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٧ مساءً (دوت الخليج )

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة نادية الجندي، التي أصبحت من أشهر نجوم الفن في عموم الوطن العربي، تعود لسنوات طفولتها وهي تشارك في أنشطة فنية .

وظهرت الفنانة في الصور المتداولة باللونين الأبيض والأسود ، وهي ترتدي ملابس عرض مسرحي قدمته في المدرسة برفقة زملاء لها حينها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

عشيق رهف القنون الكنغولي يتركها وحيدة والأخيرة تفجر مفاجأة

نور الغندور تتصدر الترند بعد الظهور المفاجئ لشبيهتها عارية الصدر والساقين (صور)

هاندا أرتشيل تتسبب بخسارة باهظة لحبيبها السابق مراد دالكيتش (شاهد)

بالصور.. تفاصيل فضيحة إيفانكا ترامب مع رجل يكبرها بـ48 عاماً

قبل لحظات من إطلاق سراح الشعيبي.. العيدان تتدخل بقوة في أزمة الفيديو الإباحي

نصائح لتخفيف المشاكل بينك وبين زوجك!

بالفيديو.. هيا الشعيبي تحتضن مستقبليها وتدعوهم للإصطفاف في طابور لحظة إطلاق سراحها

بصورة نادرة.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار.. والجمهور: حركة إغراء قاتلة

عبر فيديو.. العنود العيسى تشكو من زيادة حجم أردافها بجراءة غير مسبوقة

خالد القيش يكشف سبب عشقه لورد الخال من أول نظرة ودخوله معها في علاقة حميمية

أحمد زاهر ينقذ إبنته من بين أنياب مجموعة شباب متحرش (فيديو)

ديمة قندلفت تدخل في علاقة مع فنان شهير.. وتسريب مشهد مثير لهما

إعلامي سعودي شهير ينجو من الإنتحار بعد بكائه وهو يستحم (فيديو)

شاهد.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة مدوية حول مولودها الأول من أبو هشيمة

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وكانت النجمة الجندي قد شاركت جمهورها، عبر موقع إنستغرام، مؤخرا بهذه الصور القديمة والنادرة، ولقيت تفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي، هو مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض في رمضاني الماضي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول ثلاث سيدات وهن عصمت وكريمة وجميلة، يقعن ضحايا عملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وكان عليهن التعايش مع الوضع الراهن بأن يعشن سويا في نفس الفيلا، أو أن تستحوذ إحداهن دون الأخريين على الفيلا.

وشارك في بطولة العمل ، سميحة أيوب، نبيلة عبيد، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، محمد الدسوقي، صبري فواز، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام